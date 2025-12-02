Menü Kapat
13°
 | Erdem Avsar

Hâkim ve savcı atama kura sonuçları nereden öğrenilir? HSK atama listesi

Adli ve idari yargı alanında görev yapacak yeni hâkim ve savcıların atamalarını belirleyen kura töreni, bugün Ankara'da düzenlendi. Adaylar görev yerlerini öğrenebilmek için sorgulama ekranını araştırıyor.

Hâkim ve savcı atama kura sonuçları nereden öğrenilir? HSK atama listesi
02.12.2025
02.12.2025
saat ikonu 19:18

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Ankara’da gerçekleştirilen Adli Yargı Hâkim ve ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni'ne katılım sağladı.

Törende yapılan kura çekimiyle birlikte Türkiye’deki toplam hâkim ve sayısı 9 bin 349’dan 26 bin 803’e çıkarıldı.

HSK ATAMA LİSTESİ NEREDEN BAKILIR?

HSK ATAMA LİSTESİ NEREDEN BAKILIR?

'nın resmi web sitesinde yayımlanan duyuruda, "Mesleğe kabul edilen hâkim ve Cumhuriyet savcısı adaylarının cübbe dağıtımına dair ayrıntılar Personel Genel Müdürlüğü tarafından ilan edilecektir." ifadeleri yer aldı.

sonuçları ve isim listesini görüntülemek isteyen adaylar, https://www.hsk.gov.tr/meslege-kabul-ve-kura-torenine-iliskin-duyuru_4254 adresi üzerinden erişim sağlayabilirler.

#cumhurbaşkanı erdoğan
#atama
#adalet bakanlığı
#hakim
#savcı
#hsk
#hakimler
#Cumhuriyet Savcıları
#Adli Yargı
#İdari Yargı
#Adli Yargı
#Kura Töreni
#Aktüel
