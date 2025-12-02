Hâkim ve savcı atama kura sonuçları nereden öğrenilir? HSK atama listesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Ankara’da gerçekleştirilen Adli Yargı Hâkim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni'ne katılım sağladı.

Törende yapılan kura çekimiyle birlikte Türkiye’deki toplam hâkim ve savcı sayısı 9 bin 349’dan 26 bin 803’e çıkarıldı.

HSK ATAMA LİSTESİ NEREDEN BAKILIR?

HSK'nın resmi web sitesinde yayımlanan duyuruda, "Mesleğe kabul edilen hâkim ve Cumhuriyet savcısı adaylarının cübbe dağıtımına dair ayrıntılar Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından ilan edilecektir." ifadeleri yer aldı.

Atama sonuçları ve isim listesini görüntülemek isteyen adaylar, https://www.hsk.gov.tr/meslege-kabul-ve-kura-torenine-iliskin-duyuru_4254 adresi üzerinden erişim sağlayabilirler.