Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven

Amasya'da nefes kesen operasyon: Tırdan çuvallara saklanmış 13 kaçak göçmen çıktı

Amasya'da emniyet güçlerinin yaptığı operasyonda, doğu illerinden batıya yasa dışı yollarla insan taşımacılığı yapan bir tırın gizli yükü ortaya çıkarıldı. Amasya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çuvalların arasına saklanmış 13 kaçak göçmeni yakaladı.

02.12.2025
18:33
02.12.2025
18:33

Amasya Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince, doğu illerinden batı illerine düzensiz göçmen taşıdığı değerlendirilen bir tırı şehir girişinde durduruldu.

13 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Tırın dorsesinde plastik ham maddesiyle dolu çuvalların arasında saklanan uyruklu 13 kaçak göçmen yakalandı. Türkiye'ye kaçak yollardan giriş yaptığı anlaşılan göçmenler sınır dışı edilmek üzere Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi (GÖKSEM) yetkililerine teslim edildi. Organizatör olduğu değerlendirilen sürücüsü F.M. hakkında suçundan adli işlem başlatıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Amasya Valiliği, operasyonun görüntülerini "Amasya'mızda düzensiz göçe geçit yok" notuyla paylaştı.

ETİKETLER
#düzensiz göç
#tır
#afganistan
#yakalama
#göçmen kaçakçılığı
#Yaşam
