Kaçak göçmen dolu otomobil nehre uçtu: Yaralılar var

Hatay'ın Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi mevkiinde seyir halindeki bir araç, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle Asi Nehri'ne uçtu.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine polis, ambulans, itfaiye ekipleri ve sualtı arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

ARAÇTA SIKIŞAN 9 KİŞİ KURTARILDI

Kısa süre içinde kaza yerine ulaşan itfaiye ve sualtı arama kurtarma ekipleri, araçta sıkışan mültecileri kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.