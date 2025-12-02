Avukat eline aldığı sopayla dehşet saçtı! Sıradan tam 40 aracı parçaladı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki Umutkent 2 Sitesi'nde şaşkınlık yaratan bir olay yaşandı. 29 Kasım tarihinde meydana gelen olayda, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen avukat F.K., otoparkta bulunan yaklaşık 40 aracın aynalarını ve camlarını sopayla kırarak büyük maddi hasara yol açtı. Site sakinleri, daha önce de benzer davranışlar sergilediğini belirttikleri F.K.'dan şikayetçi oldu. Polis, olayla ilgili incelemeyi sürdürüyor.