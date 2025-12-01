Binlerce litre kaçak yağ ele geçirildi! Kayıtsız üretim kamerada

İnsan sağlığını tehdit eden izinsiz gıda üretimine karşı denetimlerini artıran Tarım ve Orman Bakanlığı, Denizli’de bitkisel yağ üreten bir firmaya baskın düzenledi. Kontrollerde, bakanlık izni olmadan üretilen ve kayıtsız şekilde doldurulan binlerce litre bitkisel yağ tespit edildi. Denetimler sonucunda, firmanın elinde bulunan ürün ve malzemelere el konuldu.