İstanbul’da çete operasyonu! Şüpheliler kaçamadı: 5 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yeni nesil suç ağlarının faaliyetlerine yönelik geniş kapsamlı bir çalışma yapıldı. Söz konusu sokak çetelerine yönelik Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, İstanbul’da ağırlıklı olarak Anadolu yakasında çeşitli suçlardan 4 farklı eyleme karıştıkları tespit edilen şüpheliler teknik ve fiziki takibe alındı. Liderliğini yurtdışında firari olarak aranan bir kişinin yaptığı çete üyelerinin kimlikleri ve adresleri tek tek belirlendi. Ardından söz konusu çete fertlerinin yakalanması için bu sabah erken saatte yapıldı. İstanbul’da tespit edilen adreslere yönelik eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Müdürlüğü’ne götürüldü. Yakalanan şahıslar hakkında yürütülen tahkikat işlemleri devam ediyor.

Akaryakıt fiyatına yeni zam! Gece yarısı tabela değişiyor: İşte yeni fiyatlar
ABD-İran müzakerelerinde konuşulanlar ortaya çıktı! Trump’ın özel temsilcisi açıkladı: 'Hiç utanmadan bunları söylediler'
ABD-İsrail-İran savaşında 4. gün! İsrail, Beyrut ve Tahran'a geniş çaplı saldırı başlattı: Füzeler peş peşe ateşlendi
