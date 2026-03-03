Akaryakıt fiyatına yeni zam! Gece yarısı tabela değişiyor: İşte yeni fiyatlar

Kategoriler
Global piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve peş peşe gelen ÖTV zamları, akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.
Otogazın litre fiyatına 65 kuruşluk zam bekleniyor. Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik, döviz kurundaki dalgalanmalar ve vergi artışları, akaryakıt fiyatları üzerinde doğrudan etkili oluyor.
4 Mart 2026 gece yarısından itibaren otogaz fiyatlarına litre başına 0,65 TL zam gelmesi bekleniyor.
Peki, 3 Mart 2026 Salı itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin ve motorin fiyatları ne kadar?
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 58.40 TL
Motorin litre fiyatı: 60.40 TL
LPG litre fiyatı: 30.29 TL
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 58.24 TL
Motorin litre fiyatı: 60.24 TL
LPG litre fiyatı: 29.69 TL
Benzin litre fiyatı: 59.34 TL
Motorin litre fiyatı: 61.50 TL
LPG litre fiyatı: 30.17 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 59.62 TL
Motorin litre fiyatı: 61.77 TL
LPG litre fiyatı: 30.09 TL