Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Öğrencisi tarafından saldırıya uğrayan Fatmanur öğretmenin 20 yıllık arşivi yürek burktu

Çekmeköy'de öğrencisi tarafından saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden öğretmen Fatmanur Çelik'in eski paylaşımı sevenleri hüzne boğdu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
03.03.2026
saat ikonu 02:45
|
GÜNCELLEME:
03.03.2026
saat ikonu 02:45

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde öğrencisi tarafından uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden öğretmen Fatmanur Çelik'in yıllar önce yaptığı bir sosyal medya paylaşımı ortaya çıktı.

Öğrencisi tarafından saldırıya uğrayan Fatmanur öğretmenin 20 yıllık arşivi yürek burktu

ÜNİVERSİTE YILLARINA AİT KAYDI ORTAYA ÇIKTI


Öğrencisi tarafından bıçaklanması sonucu hayatını kaybeden öğretmen Fatmanur Çelik'in yıllar önce üniversite yıllarına ait bir video kaydını paylaştığı ve o dönem katıldığı üniversiteler arası ses yarışmasının bölge finalinde birinci olduğunu belirttiği görüldü.

Öğrencisi tarafından saldırıya uğrayan Fatmanur öğretmenin 20 yıllık arşivi yürek burktu

20 YILLIK PROVA KAYDI

Yaklaşık 20 yıllık prova kaydını bir dostunun arşivinden bulduğunu ifade eden Çelik'in paylaşımında, "Üniversiteler arası ses yarışması bölge finalinden. Bu eserle birinci olmuştum, bir dostumda prova kaydı varmış. Dile kolay 20 senelik bir kayıt. Nasıl mutlu oldum anlatamam" ifadeleri yer aldı.

Öğrencisi tarafından saldırıya uğrayan Fatmanur öğretmenin 20 yıllık arşivi yürek burktu


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Lisede bıçaklı saldırı dehşeti: Ağır yaralanan öğretmen yaşamını yitirdi
Cinayette "mavi poşet" detayı katili ele verdi! Katil hedef şaşırtmaya çalışmış
ETİKETLER
#Ses Yarışması
#Çekmeköy
#Öğretmen Cinayeti
#Fatmanur Çelik
#Üniversite Anıları
#3. Sayfa
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.