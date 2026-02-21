Menü Kapat
 Yasin Aşan

Cinayette "mavi poşet" detayı katili ele verdi! Katil hedef şaşırtmaya çalışmış

Aydın'ın Efeler ilçesinde Turgut ve Nuran Çakaloğlu çiftinin öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada şüpheli Ş.H.'nin yakalanarak tutuklanmasının ardından cinayetin aydınlatılmasıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Ekipler, soruşturmada yaklaşık 10 bin saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü incelerken cinayette "mavi poşet" detayı katili ele verdi.

Cinayette
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.02.2026
saat ikonu 18:13
|
GÜNCELLEME:
21.02.2026
saat ikonu 18:13

Aydın'ın Efeler ilçesinde 8 Şubat Pazar günü saat 17.00 sıralarında meydana gelen cinayetle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Cinayet günü Ahmet Çakaloğlu bir süredir haber alamadığı anne ve babasının yaşadığı eve gitmiş ve yaşlı çifti kanlar içerisinde yerde yatarken bulmuştu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Turgut ve Nuran Çakaloğlu'nun vücudunun çeşitli yerlerinden aldıkları bıçak darbeleri sonucu hayatlarını kaybettiğini belirlemişti.

Cinayette "mavi poşet" detayı katili ele verdi! Katil hedef şaşırtmaya çalışmış

CİNAYET ADIM ADIM AYDINLATILDI

Yaşanan olayın ardından Aydın İl Emniyet Müdürlüğü tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Cinayetin işlendiği ev ve çevresinde çalışmalarını sürdüren Cinayet Büro Amirliği ekipleri, birçok kişinin ifadeleriyle birlikte olayın aydınlatılmasına adım adım ilerledi.

Olayın işlendiği gün bölgede çekilen bir cep telefonu kamerası görüntülerine ulaşan ve şans eseri evin giriş kapısının açık olduğunu tespit eden ekipler, yapılan detaylı çalışmalar sonunda cinayetin 6 Şubat Cuma günü 09.00 ile 11.00 saatleri arasında işlendiğini kesinleştirdi.

Cinayette "mavi poşet" detayı katili ele verdi! Katil hedef şaşırtmaya çalışmış

"MAVİ POŞET" DETAYI KİLİT ROL OYNADI

Çalışmalarını bu saatlere yoğunlaştıran ekipler, yaklaşık 10 bin saatlik kamera görüntüleri izledi. Cinayetin işlendiği tahmin edilen saatlerde sokağa giren şüpheli şahıslar mercek altına alınırken, ifadesi alınan vatandaşlardan birisinin sabah 10.00 sıralarında evin giriş kapısının önünde mavi bir poşet gördüğünü ve normal olmadığı için dikkatini çektiğini söyledi. İfadenin ardından ortaya çıkan "mavi poşet" detayı ise cinayetin çözülmesinde kilit rol oynadı.

Görüntüleri yeniden izleyen cinayet ekipleri, tespit edilen saatte bir kişinin elinde mavi bir poşetle sokağa girdiğini belirledi. Yaklaşık 2 saat sonra tekrar kameralara yakalanan şüpheliyi takibe alan ekipler, şahsın yabancı uyruklu Ş.H. olduğunu kesinleştirdi.

FARKLI MİNİBÜSLERE BİNEREK HEDEF ŞAŞIRTMAYA ÇALIŞMIŞ

Şüphelinin belirlenmesi üzerine soruşturmayı derinleştiren ekipler, Ş.H.'nin belli aralıklarla sokağa geldiğini ve farklı güzergahtaki minibüslere binerek hedef şaşırtmaya çalıştığını tespit etti. Daha sonra harekete geçen ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Cinayette "mavi poşet" detayı katili ele verdi! Katil hedef şaşırtmaya çalışmış

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Şüpheli Ş.H., düzenlenen operasyonda yaşanan kısa süreli kovalamacanın ardından yakalanarak gözaltına alındı ve ikametinde arama yapıldı. Gözaltına alınan Ş.H., ifadesinde cinayeti işlediğini itiraf etti. Ş.H.'nin ifadesinde Turgut Çakaloğlu'nu olaydan 2 hafta önce bir fırında ekmek alırken gördüğünü ve cebindeki paraları görünce yaklaşık 2 hafta boyunca bölgede hurda ve karton toplayarak takip ettiğini söylediği öğrenildi. Ardından plan yapan ve eve giden Ş.H., kapıyı çaldı. Kapının açılmasıyla hızla içeri giren ve yaşlı adamı etkisiz hale getirmeye çalışan Ş.H., Turgut Çakaloğlu’nun direnmesi üzerine panikleyerek bıçakladı. O esnada üst kattan ses gelmesi üzerine yukarıya çıkan Ş.H., Nuran Çakaloğlu’nun ağzını kapatarak para istedi. Evde bulunan bir miktar para ve altın kolyeyi alan Ş.H., Nuran Çakaloğlu’nun çığlık atması üzerine onu da bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Ayrıca şüphelinin mahkemede gasp amacıyla gittiği evde panikleyerek cinayetleri işlediğini belirttiği öğrenildi.

Cinayette "mavi poşet" detayı katili ele verdi! Katil hedef şaşırtmaya çalışmış

KATİL TUTUKLANDI

Ülke genelinde infial oluşturan cinayet, polis ekiplerinin titiz çalışması sonucunda kısa sürede çözüme kavuşturulurken, şüpheli Ş.H.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ETİKETLER
#Aydın Cinayet
#Efeler Cinayet
#Turgut Nuran Çakaloğlu
#Mavi Poşet Detayı
#Şüpheli Ş.h. Tutuklandı
#3. Sayfa
