Çay içmek için beklerken hayatını kaybetti! Antalya'da acı olay

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde saat 14.30 sıralarında acı bir olay yaşandı. Olayın meydana geldiği adres, Zerdalilik Mahallesi oldu. Edinilen bilgiye göre, haftada birkaç kez uğradığı döşemeci dükkânına gelen 84 yaşındaki Cezmi Togay, dükkân sahibini yerinde bulamayınca motosikletinin üzerinde beklemeye başladı.

Bir süre sonra iş yerine gelen dükkân sahibi, motosikletinin üzerinde oturan Togay'a seslendi. Yaşlı adamın tepki vermemesi üzerine durumdan şüphelenen dükkân sahibi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

YAŞLI ADAMIN HAYATINI KAYBETTİĞİ ANLAŞILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Cezmi Togay'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde emniyet ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından adli tabip çağrıldı. Adli tabip tarafından yapılan değerlendirmede ölümün normal olduğu belirtildi.

Cezmi Togay'ın, kalp yetmezliği hastası olduğu ve TRT'den emekli olduğu öğrenildi.