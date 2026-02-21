Menü Kapat
 Yasin Aşan

Futbol maçı savaş alanına döndü! Futbolcular hastanelik oldu

Bilecik'te, Akpınarspor ile Gülümbespor arasında oynanan Bilecik 1. Amatör Lig müsabakasının ardından saha içi adeta savaş alanına döndü. 2-2'lik skorla sona eren karşılaşmanın ardından futbolcular birbirine girerken kavgaya Akpınarspor taraftarları da dahil oldu. Polis olayları kontrol etmekte zorlanırken kavgada yaralanan Gülümbespor'un 3 futbolcusu hastanelik oldu.

Bilecik'te, Bilecik 1. Amatör Lig A Grubu 8. hafta müsabakasında Akpınarspor ile Gülümbespor, Bozüyük Yeşilkent Sentetik Sahası'nda kozlarını paylaştı. Nefesleri kesen karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sona ererken maçın bitiş düdüğüyle birlikte ortalık adeta savaş alanına döndü.

FUTBOLCULAR BİRBİRLERİNE GİRDİ

Maçın sona ermesiyle her iki takımın futbolcuları arasında kavga başladı. Kısa sürede büyüyen kavgaya, Akpınarspor taraftarları da dahil oldu.

Kavgada Gülümbespor'un 3 futbolcusu çeşitli yerlerinden yaralandı. Karşılaşmada görevli polis ekipleri olayları kontrol etmekte zorlanırken, Gülümbespor tarafı şikayetçi oldu.

Futbol maçı savaş alanına döndü! Futbolcular hastanelik oldu

GÜLÜMBESPOR BAŞKANI'NDAN SERT AÇIKLAMALAR

Gülümbespor'da yaralanan 3 futbolcu da darp raporu alırken, yaşananlara Gülümbespor Başkanı Ergün Akbal tepki gösterdi.

Ergün Akbal konu hakkında yaptığı açıklamada, "Deplasmanda oynadığımız Akpınarspor maçı sonrası futbolcularımıza yönelik bir saldırı gerçekleşmiştir. Bu saldırı sonucunda futbolcularımızdan bazıları yaralanmış ve darp raporu almıştır. Yaşanan bu olayla ilgili tüm adli şikayetler yapılmış olup, takipçisi olunmaya devam edilecektir. Futbol sahasında olmaması gereken bu tür saldırıların önüne geçemeyen, maç sırasında kontrolü kaybederek vermesi gereken kararları veremeyen hakem kadrolarının da bu olayda büyük payı bulunmaktadır" dedi.

Akbal, olaylardan sonra verilen cezaların yetersiz olduğunu öne sürerek tepkisini şöyle dile getirdi:

"Ne yazık ki, bugün yapılan açıklamalarda görüldüğü üzere, rakip takım oyuncularının futbolcularımıza yönelik saldırılarına rağmen sadece 3 maçlık ceza verilmesi, bardağı taşıran son damla olmuştur. Kırmızı kart görmüş bir oyuncunun maç sonunda sahaya tekrar girmesi yasakken; sahaya girip futbolcularımızı yaralayan bu oyuncuya verilen 3 maçlık cezanın hangi bilgi, birikim ve yetkiyle verildiği kamuoyunun merak konusu olmuştur. Yaralanan futbolcularımıza dikiş atılacak ve darp raporu alacak kadar sağlık sorunları yaşadığı bu ortamda verilen karar kabul edilemez. Bilecik'te oluşan bu haksız rekabetin karşısında olduğumuzu ve sesimizi sonuna kadar çıkaracağımızı kamuoyunun bilmesini isteriz. Uğradığımız saldırıya dair görüntüler emniyet güçlerine teslim edilmiş olup, suçluların hak ettikleri cezayı almaları için adalet çerçevesinde ne gerekiyorsa yapılacaktır."

