Juventus'u deviren Galatasaray Konya virajında! Okan Buruk'tan beklenmedik karar: Yıldız isim yok! İşte Konyaspor-Galatasaray muhtemel 11'leri...

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Şampiyonlar Ligi’nde Juventus’u 5-2’lik skorla devirerek tüm dünyada yankı uyandıran Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında kritik bir viraja giriyor.
Lider Cimbom, 12 haftadır galibiyete hasret kalan TÜMOSAN Konyaspor’a konuk oluyor. Zirve yarışında puan kaybına tahammülü olmayan Okan Buruk’un öğrencileri, Konya’da "seriye devam" demek istiyor.
Ligin kaderini etkileyecek olan bu dev randevu, 21 Şubat akşamı saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Deplasmanda son 3 maçını kayıpsız geçen Sarı-Kırmızılılar, aynı konsantrasyonu Konyaspor karşısında da sürdürmeyi hedefliyor.
Galatasaray, ligde çıktığı son 10 maçta mağlubiyet yüzü görmedi. En son 9 Kasım 2025’te Kocaelispor’a takılan Cimbom, o günden bu yana rakiplerine geçit vermiyor.
Galatasaray taraftarını üzen haber ise kamp kadrosu açıklandığında geldi. Sağ dizinde ağrı hisseden yıldız golcü Victor Osimhen, Juventus ile oynanacak kritik rövanş maçı düşünülerek riske edilmedi. Nijeryalı forvet, tedbir amaçlı Konya’ya götürülmedi.
İki ekip Süper Lig tarihinde bu akşam tam 50. kez kozlarını paylaşacak. İşte TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri...
Bahadır, Andzouana, Nagalo, Adil, Arif, Melih, Berkan, Deniz, Olaigbe, Muleka, Kramer
Uğurcan, Boey, Singo, Abdülkerim, Eren, Torreira, Sara, Yunus, Barış Alper, Sane, Icardi