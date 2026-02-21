Menü Kapat
TGRT Haber
 Serhat Yıldız

Juventus'u deviren Galatasaray Konya virajında! Okan Buruk'tan beklenmedik karar: Yıldız isim yok! İşte Konyaspor-Galatasaray muhtemel 11'leri...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus karşısında tarih yazan Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Konyaspor'a konuk oluyor. 21 Şubat akşamı saat 20.00'de başlayacak mücadele öncesi takımlardaki son durum, muhtemel 11'ler ve Victor Osimhen gelişmesi haberimizde. Aslan, Konya'da 50. randevusuna çıkıyor. İşte muhtemel 11'ler...

’nde Juventus’u 5-2’lik skorla devirerek tüm dünyada yankı uyandıran , Trendyol ’in 23. haftasında kritik bir viraja giriyor.

Juventus'u deviren Galatasaray Konya virajında! Okan Buruk'tan beklenmedik karar: Yıldız isim yok! İşte Konyaspor-Galatasaray muhtemel 11'leri...

Lider Cimbom, 12 haftadır galibiyete hasret kalan TÜMOSAN ’a konuk oluyor. Zirve yarışında puan kaybına tahammülü olmayan Okan Buruk’un öğrencileri, Konya’da "seriye devam" demek istiyor.

Juventus'u deviren Galatasaray Konya virajında! Okan Buruk'tan beklenmedik karar: Yıldız isim yok! İşte Konyaspor-Galatasaray muhtemel 11'leri...

KONYASPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ligin kaderini etkileyecek olan bu dev randevu, 21 Şubat akşamı saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Deplasmanda son 3 maçını kayıpsız geçen Sarı-Kırmızılılar, aynı konsantrasyonu Konyaspor karşısında da sürdürmeyi hedefliyor.

Juventus'u deviren Galatasaray Konya virajında! Okan Buruk'tan beklenmedik karar: Yıldız isim yok! İşte Konyaspor-Galatasaray muhtemel 11'leri...

ASLAN'DA "YENİLMEZLİK" MOTTOSU

Galatasaray, ligde çıktığı son 10 maçta mağlubiyet yüzü görmedi. En son 9 Kasım 2025’te Kocaelispor’a takılan Cimbom, o günden bu yana rakiplerine geçit vermiyor.

Juventus'u deviren Galatasaray Konya virajında! Okan Buruk'tan beklenmedik karar: Yıldız isim yok! İşte Konyaspor-Galatasaray muhtemel 11'leri...

OSİMHEN KARARI: TEDBİR AMAÇLI KADRODA YOK!

Galatasaray taraftarını üzen haber ise kamp kadrosu açıklandığında geldi. Sağ dizinde ağrı hisseden yıldız golcü Victor Osimhen, Juventus ile oynanacak kritik rövanş maçı düşünülerek riske edilmedi. Nijeryalı forvet, tedbir amaçlı Konya’ya götürülmedi.

Juventus'u deviren Galatasaray Konya virajında! Okan Buruk'tan beklenmedik karar: Yıldız isim yok! İşte Konyaspor-Galatasaray muhtemel 11'leri...

REKABETTE 50. RANDEVU

İki ekip Süper Lig tarihinde bu akşam tam 50. kez kozlarını paylaşacak. İşte TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri...

Juventus'u deviren Galatasaray Konya virajında! Okan Buruk'tan beklenmedik karar: Yıldız isim yok! İşte Konyaspor-Galatasaray muhtemel 11'leri...

TÜMOSAN KONYASPOR

Bahadır, Andzouana, Nagalo, Adil, Arif, Melih, Berkan, Deniz, Olaigbe, Muleka, Kramer

Juventus'u deviren Galatasaray Konya virajında! Okan Buruk'tan beklenmedik karar: Yıldız isim yok! İşte Konyaspor-Galatasaray muhtemel 11'leri...

GALATASARAY

Uğurcan, Boey, Singo, Abdülkerim, Eren, Torreira, Sara, Yunus, Barış Alper, Sane, Icardi

Juventus'u deviren Galatasaray Konya virajında! Okan Buruk'tan beklenmedik karar: Yıldız isim yok! İşte Konyaspor-Galatasaray muhtemel 11'leri...
