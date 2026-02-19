TRT 1 CANLI Fenerbahçe maçı nereden izlenir? Nottingham Forest şifresiz canlı maç başlıyor

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında İngiliz ekibi Nottingham Forest ile karşı karşıya gelecek. Chobani Stadı’nda oynanacak mücadele saat 20.45’te başlayacak. Müsabakada İsviçreli hakem Sandro Scharer düdük çalacak. Scharer’in yardımcılıklarını Stephane De Almeida ile Jonas Erni yapacak. İşte TRT 1 canlı maç yayını…

TRT 1 CANLI İZLE

Fenerbahçe Nottingham Forest maçı, kamu yayıncısı olan TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Saat 20.45’te başlayacak mücadele için herhangi bir abonelik ücreti ya da ek paket gerekmiyor. TRT 1’in açık yayın politikası kapsamında Avrupa kupası maçları şifresiz olarak izleyiciyle buluşuyor.

Televizyon yayınının yanı sıra internet üzerinden de canlı yayın imkânı bulunuyor. TRT’nin resmi dijital platformu olan tabii üzerinden “Canlı Yayınlar” bölümüne girilerek TRT 1 seçilebiliyor. Ayrıca TRT’nin resmi internet sitesi üzerinden de “Canlı İzle” butonuyla Fenerbahçe Nottingham Forest maçı canlı yayınına erişim sağlanabiliyor.

Fenerbahçe - Nottingham Forest maç kadrosu şöyledir:

Fenerbahçe 11: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert, Guendouzi, Kante, Talisca, Asensio, Kerem, Cherif.

Nottingham Forest 11: Ortega, Aina, Milenkovic, Murillo, Williams; Anderson, Sangaré, Hutchinson, Gibbs-White, Hudson-Odoi, Jesus.

FENERBAHÇE - NOTTİNGHAM FOREST NEREDE İZLENİR?

Fenerbahçe Nottingham Forest karşılaşması, Türkiye’de TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Digiturk, D-Smart, Tivibu, Turkcell TV+, Vodafone TV ve Kablo TV platformlarında TRT 1 kanalını açmak yeterli olacak.

Yurt dışında ise farklı yayıncı kuruluşlar maçı ekranlara taşıyacak. ABD’de TUDN, Arjantin’de ViX, Azerbaycan’da CBC Sport, Fransa’da Canal+ Foot ve Katar’da beIN SPORTS 1 üzerinden karşılaşma yayınlanacak.

Fenerbahçe Nottingham Forest maçını şifresiz veren yabancı kanallar:

Katar: beIN SPORTS 1

ABD: TUDN

Arjantin: ViX

Azerbaycan: CBC Sport

Fransa: Canal+ Foot

TRT 1 FENERBAHÇE MAÇI CANLI NEREDEN, NASIL İZLENİR?

TRT 1 yayını televizyon üzerinden doğrudan ve şifresiz olarak takip edilebiliyor. Uydu alıcısı bulunan izleyiciler, kanal listesinden TRT 1’i seçerek Fenerbahçe Nottingham Forest maçını canlı olarak izleyebilecek.

İnternet üzerinden Fenerbahçe Nottingham Forest maçını izlemek isteyenler ise tabii platformuna bilgisayar, telefon ya da tablet aracılığıyla giriş yaparak canlı yayın bölümünden TRT 1’i seçebiliyor. Mobil uygulama üzerinden de ücretsiz şekilde yayın açılabiliyor.

TRT 1 ŞİFRESİZ KANAL FREKANSI

TRT 1 SD yayını TÜRKSAT 4A (42E) uydusu üzerinden 11.958 frekans, V polarizasyon, 27500 sembol ve 5/6 FEC değerleriyle izlenebiliyor. Uydu ayarlarını manuel yapmak isteyenler bu bilgileri kullanarak kanalı ekleyebiliyor.

TRT 1 HD yayını ise yine TÜRKSAT 4A (42E) uydusunda 11.794 frekans, V/Dikey polarizasyon, 30000 sembol ve 3/4 FEC değerleriyle yer alıyor. HD yayın seçeneği, uyumlu alıcılar üzerinden takip edilebiliyor.

TRT 1 CANLI MAÇ İZLE - YOUTUBE FENERBAHÇE MAÇI CANLI YAYINI VAR MI?

Fenerbahçe Nottingham Forest UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off ilk maçı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Resmi yayın TRT 1 ve tabii platformu üzerinden sağlanıyor. TRT 1 YouTube kanalı canlı yayını bulunmamaktadır. Dolayısıyla Fenerbahçe Nottingham Forest maçı canlı YouTube yayını olmayacaktır. Karşılaşma için resmi ve ücretsiz canlı yayın adresi olarak TRT 1 ve tabii platformu olacak. İzleyiciler, televizyon ya da resmi dijital kanallar üzerinden yayına erişebiliyor.