Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

TRT 1 CANLI Fenerbahçe maçı nereden izlenir? Nottingham Forest şifresiz canlı maç başlıyor

TRT 1 Fenerbahçe Nottingham Forest maçı canlı yayın, TRT 1 şifresiz kanal frekansı ile naklen ekranlara gelecek. TRT 1 şifreli kanal diyor ise şifresiz frekans ayarlama ile Fenerbahçe Nottingham Forest maçı canlı izlenebilecek. UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, İngiltere temsilcisi Nottingham Forest’ı bu akşam sahasında ağırlayacak. Saat 20.45’te başlayacak mücadele öncesinde yayın bilgileri, frekans detayları ve platform seçenekleri araştırılıyor. Sarı-lacivertliler lig aşamasını 12 puanla 19. sırada tamamlarken, rakibi Nottingham Forest ise 14 puanla 13. sırada yer aldı. Peki, Fenerbahçe - Nottingham Forest nerede izlenir? İşte FCSB Fenerbahçe maçı canlı yayın için TRT 1 şifresiz maç frekans ayarlama…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
TRT 1 CANLI Fenerbahçe maçı nereden izlenir? Nottingham Forest şifresiz canlı maç başlıyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.02.2026
saat ikonu 20:17
|
GÜNCELLEME:
19.02.2026
saat ikonu 20:20

, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında İngiliz ekibi Nottingham Forest ile karşı karşıya gelecek. Chobani Stadı’nda oynanacak mücadele saat 20.45’te başlayacak. Müsabakada İsviçreli hakem Sandro Scharer düdük çalacak. Scharer’in yardımcılıklarını Stephane De Almeida ile Jonas Erni yapacak. İşte TRT 1 canlı maç yayını…

TRT 1 CANLI Fenerbahçe maçı nereden izlenir? Nottingham Forest şifresiz canlı maç başlıyor

TRT 1 CANLI İZLE

Fenerbahçe Nottingham Forest maçı, kamu yayıncısı olan TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Saat 20.45’te başlayacak mücadele için herhangi bir abonelik ücreti ya da ek paket gerekmiyor. TRT 1’in açık yayın politikası kapsamında Avrupa kupası maçları şifresiz olarak izleyiciyle buluşuyor.

TRT 1 CANLI Fenerbahçe maçı nereden izlenir? Nottingham Forest şifresiz canlı maç başlıyor

Televizyon yayınının yanı sıra internet üzerinden de canlı yayın imkânı bulunuyor. TRT’nin resmi dijital platformu olan tabii üzerinden “Canlı Yayınlar” bölümüne girilerek TRT 1 seçilebiliyor. Ayrıca TRT’nin resmi internet sitesi üzerinden de “Canlı İzle” butonuyla Fenerbahçe Nottingham Forest maçı canlı yayınına erişim sağlanabiliyor.

TRT 1 CANLI Fenerbahçe maçı nereden izlenir? Nottingham Forest şifresiz canlı maç başlıyor

Fenerbahçe - Nottingham Forest maç kadrosu şöyledir:

Fenerbahçe 11: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert, Guendouzi, Kante, Talisca, Asensio, Kerem, Cherif.

Nottingham Forest 11: Ortega, Aina, Milenkovic, Murillo, Williams; Anderson, Sangaré, Hutchinson, Gibbs-White, Hudson-Odoi, Jesus.

TRT 1 CANLI Fenerbahçe maçı nereden izlenir? Nottingham Forest şifresiz canlı maç başlıyor

FENERBAHÇE - NOTTİNGHAM FOREST NEREDE İZLENİR?

Fenerbahçe Nottingham Forest karşılaşması, Türkiye’de TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Digiturk, D-Smart, Tivibu, Turkcell TV+, Vodafone TV ve Kablo TV platformlarında TRT 1 kanalını açmak yeterli olacak.

Yurt dışında ise farklı yayıncı kuruluşlar maçı ekranlara taşıyacak. ABD’de TUDN, Arjantin’de ViX, Azerbaycan’da CBC Sport, Fransa’da Canal+ Foot ve Katar’da beIN SPORTS 1 üzerinden karşılaşma yayınlanacak.

TRT 1 CANLI Fenerbahçe maçı nereden izlenir? Nottingham Forest şifresiz canlı maç başlıyor

Fenerbahçe Nottingham Forest maçını şifresiz veren yabancı kanallar:

Katar: beIN SPORTS 1

ABD: TUDN

Arjantin: ViX

Azerbaycan: CBC Sport

Fransa: Canal+ Foot

TRT 1 FENERBAHÇE MAÇI CANLI NEREDEN, NASIL İZLENİR?

TRT 1 yayını televizyon üzerinden doğrudan ve şifresiz olarak takip edilebiliyor. Uydu alıcısı bulunan izleyiciler, kanal listesinden TRT 1’i seçerek Fenerbahçe Nottingham Forest maçını canlı olarak izleyebilecek.

TRT 1 CANLI Fenerbahçe maçı nereden izlenir? Nottingham Forest şifresiz canlı maç başlıyor

İnternet üzerinden Fenerbahçe Nottingham Forest maçını izlemek isteyenler ise tabii platformuna bilgisayar, telefon ya da tablet aracılığıyla giriş yaparak canlı yayın bölümünden TRT 1’i seçebiliyor. Mobil uygulama üzerinden de ücretsiz şekilde yayın açılabiliyor.

TRT 1 CANLI Fenerbahçe maçı nereden izlenir? Nottingham Forest şifresiz canlı maç başlıyor

TRT 1 ŞİFRESİZ KANAL FREKANSI

TRT 1 SD yayını TÜRKSAT 4A (42E) uydusu üzerinden 11.958 frekans, V polarizasyon, 27500 sembol ve 5/6 FEC değerleriyle izlenebiliyor. Uydu ayarlarını manuel yapmak isteyenler bu bilgileri kullanarak kanalı ekleyebiliyor.

TRT 1 HD yayını ise yine TÜRKSAT 4A (42E) uydusunda 11.794 frekans, V/Dikey polarizasyon, 30000 sembol ve 3/4 FEC değerleriyle yer alıyor. HD yayın seçeneği, uyumlu alıcılar üzerinden takip edilebiliyor.

TRT 1 CANLI Fenerbahçe maçı nereden izlenir? Nottingham Forest şifresiz canlı maç başlıyor

TRT 1 CANLI MAÇ İZLE - YOUTUBE FENERBAHÇE MAÇI CANLI YAYINI VAR MI?

Fenerbahçe Nottingham Forest UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off ilk maçı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Resmi yayın TRT 1 ve tabii platformu üzerinden sağlanıyor. TRT 1 YouTube kanalı canlı yayını bulunmamaktadır. Dolayısıyla Fenerbahçe Nottingham Forest maçı canlı YouTube yayını olmayacaktır. Karşılaşma için resmi ve ücretsiz canlı yayın adresi olarak TRT 1 ve tabii platformu olacak. İzleyiciler, televizyon ya da resmi dijital kanallar üzerinden yayına erişebiliyor.

ETİKETLER
#Spor
#Fenerbahçe
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.