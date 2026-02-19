Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Nottingham Forest UEFA Avrupa maçı yayın bilgileri açıklandı

UEFA Avrupa Ligi’nde kritik eşleşmelerden biri bu akşam İstanbul’da oynanacak. Fenerbahçe, son 16 play-off turu ilk maçında İngiltere temsilcisini ağırlayacak. Karşılaşma öncesinde iki takımın lig aşamasındaki performansı, eksik oyuncular ve kart sınırındaki isimler dikkat çekiyor. Turun kazananı bir sonraki aşamada Danimarka’dan Midtjylland ya da İspanya’dan Real Betis ile eşleşecek. Fenerbahçe Nottingham Forest maçı hangi kanalda belli oldu. İşte maçın detayları…

FENERBAHÇE - NOTTİNGHAM FOREST MAÇ KADROSU

Fenerbahçe’de karşılaşma öncesinde iki eksik bulunuyor. Ayak bileğinden ameliyat olan Edson Alvarez bu mücadelede forma giyemeyecek. Sakatlığını atlatan ve takımla birlikte çalışmalara başlayan Archie Brown ise teknik heyet tarafından riske edilmeyecek, kadroda yer alması ihtimali bulunsa da sahaya çıkması planlanmıyor.

Sarı-lacivertli ekipte iki futbolcu sarı kart sınırında yer alıyor. İkişer sarı kartı bulunan Nelson Semedo ile Oğuz Aydın, bu akşam kart görmeleri halinde 26 Şubat’ta İngiltere’de oynanacak rövanş karşılaşmasında forma giyemeyecek. İngiliz temsilcisinde ise lig aşamasında görev alan isimlerin büyük bölümünün İstanbul’daki maçta sahada olması bekleniyor.

FB NOTTİNGHAM FOREST AVRUPA MAÇI SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçı Chobani Stadı’nda saat 20.45’te başlayacak. Karşılaşmayı İsviçre Futbol Federasyonu’ndan hakem Sandro Scharer yönetecek. Scharer’in yardımcılıklarını Stephane De Almeida ve Jonas Erni üstlenecek.

Mücadele, iki takım açısından da rövanş öncesi avantaj elde etmek adına önem taşıyor. İlk karşılaşmanın ardından turu geçen ekip, bir sonraki aşamada Danimarka temsilcisi Midtjylland ya da İspanya ekibi Real Betis ile karşı karşıya gelecek.

FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ile Nottingham Forest arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off ilk maçı, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Kamu yayıncısı olan TRT 1, karşılaşmayı herhangi bir abonelik ücreti olmadan izleme imkanı sunacak. TRT 1’in maç yayını frekans bilgileri ise şöyledir:

TRT 1 HD frekans bilgileri:

TÜRKSAT 4A (42E) – 11.794 / V (Dikey) / 30000 / 3/4

TRT 1 SD frekans bilgileri:

TÜRKSAT 4A (42E) – 11.958 / V / 27500 / 5/6

Fenerbahçe Nottingham Forest maç yayını, Digiturk, D-Smart, Tivibu, Turkcell TV+, Vodafone TV ve Kablo TV platformlarında da ek bir ücret olmadan izlenebilecek. İnternet üzerinden takip etmek isteyenler ise tabii platformu üzerinden “Canlı Yayınlar” bölümünden TRT 1’e erişebilecek. Ayrıca TRT 1’in resmi internet sitesi üzerinden de “Canlı İzle” seçeneğiyle yayın takip edilebilecek.

FENERBAHÇE - NOTTİNGHAM FOREST İSTATİSTİKLERİ

Fenerbahçe, lig aşamasında oynadığı 8 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Bu süreçte 12 puan toplayan sarı-lacivertliler, aşamayı 19. sırada tamamladı ve play-off turuna kaldı.

Nottingham Forest ise 8 karşılaşmada 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. 14 puan toplayan İngiliz temsilcisi lig aşamasını 13. sırada bitirdi ve adını son 16 play-off turuna yazdırdı.