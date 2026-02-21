TÜMOSAN Konyaspor - Galatasaray maçının VAR hakemleri belli oldu!

Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında saat 20.00’de Konyaspor ile Galatasaray karşılaşacak.

KARŞILAŞMAYI ATİLLA KARAOĞLAN YÖNETECEK

Söz konusu mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan’ın yardımcılıklarını Furkan Ürün ile Samet Çavuş yapacak. Ömer Tolga Güldibi de 4. hakem olarak görev yapacak.

VAR HAKEMLERİ BELLİ OLDU

Konyaspor - Galatasaray maçının VAR koltuğunda ise Davut Dakul Çelik oturacak. Çelik’e AVAR’da İbrahim Çağlar Uyarcan eşlik edecek.