Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

ABD'de kan donduran olay! 11 yaşındaki çocuk el konsoluna el koyan babasını katletti

ABD'nin Pennsylvania eyaletinde 11 yaşındaki bir çocuk babasının el konsolu olan Nintendo Switch'ine el koyması üzerine çıkan kavga sonucu babasını silahla vurarak öldürdü. Kafasından vurulan talihsiz adam hayatını kaybetti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
ABD'de kan donduran olay! 11 yaşındaki çocuk el konsoluna el koyan babasını katletti
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.02.2026
saat ikonu 11:55
|
GÜNCELLEME:
21.02.2026
saat ikonu 11:55

ABD'nin eyaletinde yer alan Duncannon bölgesinde yaşayan 11 yaşındaki Clayton Dietz ülkeyi ayağa kaldırdı. İddiaya göre, 2018 yılında Douglas Dietz, babasıyla kavga ettikten sonra 42 yaşındaki adamı evde bulduğu silahla katletti.

ABD medyasında yer alan haberlerde Dietz'in babasının el konsolu olan Nintendo Switch'ine el koyarak oynamasını engellemesiyle birlikte başlayan tartışmanın sonunda işlediği ileri sürüldü.

TALİHSİZ ADAM KAFASINDAN VURULDU

Babasının kasasındaki tabancayla Douglas Dietz'i vuran küçük çocuk Perry İlçesi Adliyesi'ne götürüldü. Duruşma salonuna giderken sendeleyen çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu kaydedilirken, talihsiz adamın kafasından vurulduğu da kaydedildi.

Duruşma tutanaklarında çocuğun babasının yanı başında avazı çıktığı kadar bağırıp ağladığı da kaydedildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ChatGPT'yi suç ortağı yaptı! Çifte cinayet şüphelisi her şeyi itiraf etti
NATO’da “Soğuk Cevap” krizi: ABD, Norveç’teki dev tatbikattan F-35 jetlerini çekti
ETİKETLER
#cinayet
#pennsylvania
#Çocuk Cinayeti
#Clayton Dietz
#Nintendo Switch Cinayeti
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.