ABD'de kan donduran olay! 11 yaşındaki çocuk el konsoluna el koyan babasını katletti

ABD'nin Pennsylvania eyaletinde yer alan Duncannon bölgesinde yaşayan 11 yaşındaki Clayton Dietz ülkeyi ayağa kaldırdı. İddiaya göre, 2018 yılında Douglas Dietz, babasıyla kavga ettikten sonra 42 yaşındaki adamı evde bulduğu silahla katletti.
ABD medyasında yer alan haberlerde Dietz'in babasının el konsolu olan Nintendo Switch'ine el koyarak oynamasını engellemesiyle birlikte başlayan tartışmanın sonunda cinayet işlediği ileri sürüldü.
Babasının kasasındaki tabancayla Douglas Dietz'i vuran küçük çocuk Perry İlçesi Adliyesi'ne götürüldü. Duruşma salonuna giderken sendeleyen çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu kaydedilirken, talihsiz adamın kafasından vurulduğu da kaydedildi.
Duruşma tutanaklarında çocuğun babasının yanı başında avazı çıktığı kadar bağırıp ağladığı da kaydedildi.