14°
Editor
Editor
 Nalan Güler Güven

NATO'da "Soğuk Cevap" krizi: ABD, Norveç'teki dev tatbikattan F-35 jetlerini çekti

Norveç'te Mart 2026'da yapılması planlanan geniş kapsamlı NATO tatbikatında beklenmedik bir gelişme yaşandı. ABD, Arktik güvenliği için kritik öneme sahip "Soğuk Cevap" tatbikatından F-35 jetlerini ve askerlerini çektiğini duyurdu.

NATO'da "Soğuk Cevap" krizi: ABD, Norveç'teki dev tatbikattan F-35 jetlerini çekti
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
20.02.2026
21:13
|
GÜNCELLEME:
20.02.2026
21:15

, 'nin martta ülkenin kuzey kesimlerinde yapılması planlanan kapsamlı tatbikatından savaş uçaklarını çektiğini açıkladı.

Norveç Silahlı Kuvvetlerinden Yarbay Espen Solemdal, ulusal basına yaptığı açıklamada, Norveç'te Arktik güvenliğine ilişkin düzenlenecek NATO tatbikatında ABD'nin F-35 jetlerinin yer almayacağını söyledi.

"DÜNYANIN BAŞKA YERLERİNE GİDECEKLER"

Bu kararın 100 ila 150 ABD askerinin Norveç'e gelmeyeceği anlamına geldiğini belirten Solemdal, "Dünyanın başka yerlerine gidecekler." ifadesini kullandı.

Solemdal, ABD jetlerinin olmamasının tatbikatın hava kısmını etkileyeceğine değinerek, ABD'nin kendi yarışında olduğu değerlendirmesinde bulundu.

NATO’da “Soğuk Cevap” krizi: ABD, Norveç’teki dev tatbikattan F-35 jetlerini çekti

SEBEP: İRAN İLE YÜKSELEN TANSİYON

Norveç medyası, ABD'nin savaş uçaklarını İran ile gerilim nedeniyle tatbikattan çektiğini, benzer bir durumun Haziran 2025'te yaşandığını, ardından ABD'nin uluslararası birçok anlaşmadan çekildiğini anımsattı.

Bu arada, Norveç Silahlı Kuvvetleri, Mart 2026'da "Soğuk Cevap" ismiyle 14 NATO ülkesinin katılımıyla düzenlenecek tatbikatın Norveç'te yapılan en büyük askeri eğitimlerden biri olacağını kaydetti.

ETİKETLER
#abd
#nato
#norveç
#tatbikat
#Savaş Uçakları
#Dünya
