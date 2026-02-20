Menü Kapat
TGRT Haber
Editor
 Banu İriç

NATO sahnesinde İHA gücü gösterisi: "TSK bu konuda dünyada bir numara"

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, NATO'nun tatbikatına katıldı. "Steadfast Dart 2026" tatbikatında İHA ve SİHA alanında dünyada bir numara olduğunu söyledi. Bayraktar TB3'ün Anadolu gemisinden kalkarak hedefi tam isabet vurduğu tatbikatta bu gücün NATO'da takdir gördüğü belirtildi.

NATO sahnesinde İHA gücü gösterisi:
NATO'nun yılın en geniş kapsamlı ve katılımlı fiili tatbikatı olan "Steadfast Dart 2026"da Türk İHA ve SİHA sistemleri damga vurdu. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) dünyada İHA ve SİHA sisteminde kullanım, yönetim ve teknolojisinde bir numara olduğunu vurguladı.

NATO sahnesinde İHA gücü gösterisi: "TSK bu konuda dünyada bir numara"

"GERÇEKTEN BİR NUMARAYIZ"

Tatbikat sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Bayraktaroğlu, "Türk Silahlı Kuvvetleri olarak dünyada İHA ve SİHA sisteminde kullanım, yönetim ve teknolojisinde gerçekten bir numarayız." dedi.

TSK'nın bu tatbikata özellikle amfibi ve kara harekatı ile hava yönetimi bölümlerine katıldığını ifade eden Bayraktaroğlu, "Buraya katılan ülkeler arasında en fazla katılım gösteren ülkelerden biri olarak bu tatbikatı icra ettik. TSK olarak uzun bir stratejik intikali başararak buraya geldik. Gerek hava yoluyla gerek deniz yoluyla gerekse kara yoluyla bu intikali gerçekleştirdik. En önemli vazifelerden birisi bu stratejik intikalin gerçekleşmesiydi. Bunu başarılı bir şekilde icra ettik." şeklinde konuştu.

NATO sahnesinde İHA gücü gösterisi: "TSK bu konuda dünyada bir numara"

NATO TAKDİRLE KARŞILADI

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının amfibi harekatını başarılı şekilde icra ettiğini vurgulayan Bayraktaroğlu, "Ayrıca Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki bir mekanize görev grubu bu tatbikatın kara bölümünü, kara harekat bölümünü başarılı bir şekilde icra etti. Hava sistemini başarılı bir şekilde yönettik." değerlendirmesinde bulundu.

Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu tatbikata katılan tüm personelin başarılı şekilde görevlerini icra ettiğine işaret ederek, Türk personelin kullandığı tüm silah, tesisat ve sistemlerin tamamıyla yerli ve milli olduğunu vurguladı.

Anadolu görev grubunun Anadolu'dan çıkarak, Akdeniz'i ve okyanusu aşarak Baltık Denizi'nde çok başarılı bir hava ve amfibi harekatına katıldığına işaret eden Bayraktaroğlu, Bayraktar TB3'ün Anadolu gemisinden kalktıktan sonra hedefini tam isabetle başarılı bir şekilde vurarak görevini yerine getirdiğini belirtti.

Bunun NATO'nun da beğenisini kazandığını anlatan Bayraktaroğlu, NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Alexus G. Grynkewich'in kendisini ziyaret ettiğini ve NATO'nun en büyük silahlı kuvvetlerine sahip bir ülkeye geldiğini beyan ettiğini aktardı.

Tatbikatta Türk Silahlı Kuvvetleri birliklerini tüm NATO üye ülkelerinin ve NATO Brunssum Müşterek Kuvvetler Komutanlığı Komutanı General General Ingo Gerhartz'ın takdir ettiğini anlatan Bayraktaroğlu, "Birliklerimiz son derece başarılı bir şekilde görevlerini icra etmiştir. Kullandığı bütün silah sistemleri milli ve yerlidir. Biz de bundan gurur duyuyoruz. Silahlı Kuvvetlerimizin burada gerek amfibi harekata katılan gerekse kara harekatına katılan tüm unsurlarımızı kutluyor, onlara başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

NATO sahnesinde İHA gücü gösterisi: "TSK bu konuda dünyada bir numara"

STEADFAST DART 2026 TATBİKATI

NATO'nun Hollanda'daki Brunssum Müşterek Kuvvet Komutanlığının (JFC Brunssum), Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlediği "Steadfast Dart 2026" tatbikatı sürüyor.

Müttefiklerin müşterek harekat icra kabiliyetini geliştirmeyi, yüksek hazırlık seviyesindeki kuvvetlerin kısa süre içinde sevk ve idamesini test etmeyi, komuta-kontrol mekanizmalarını doğrulamayı ve deniz-hava-kara unsurları arasında birlikte çalışabilirliğini artırmayı hedefleyen NATO Steadfast Dart 2026'nın kara safhasının basın ve seçkin gözlemci günü etkinliği, Hannover kenti yakınlarındaki Bergen eğitim ve tatbikat sahasında gerçekleştirildi.

Etkinlik çerçevesinde, Türkiye, İspanya, Almanya, İtalya, Çekya başta olmak üzere 10'u aşkın müttefik ülkeden kara unsurları, havadan ve karadan fiili atış, bölgeyi ele geçirme ve güvenliği sağlama senaryosunu tatbik etti.

NATO Müttefik Mukabele Kuvvetlerinde (ARF) görev alan, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın seçkin ve donanımlı birliklerinden olan 66. Mekanize Piyade Tugayı, İtalyan mekanize birlikleriyle beraber tatbikatın senaryosu gereği, eşgüdümlü şekilde düşman kontrolündeki bölgenin kurtarılması ve bölgenin güvenliğinin sağlanması görevlerini başarıyla yerine getirdi.

​​​​​​​Müttefik ülkelerin tatbikat senaryosunu başarılı icrasının ardından ülkeler, burada kullandıkları araç, teçhizat ve ekipmanları sergiledi.

Sergi alanında, Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği ve halihazırda TSK'nın kullandığı Kirpi 2, Vuran, Çakı, Boran 105 milimetre çekili obüs, Sungur taşınabilir hava savunma sistemleri ile Aselsan üretimi "Aslan" insansız kara aracı da görücüye çıktı.

66. Mekanize Piyade Tugayından Topçu Üsteğmen Recep Yortanlı da bu tatbikatta kullandıkları yerli ve milli imkanlarla geliştirilen silah ve araçları sergilediklerini belirterek, "Tatbikat kapsamında yerli ve milli silah sistemlerimizi kullanarak aynı zamanda dost ve müttefik ülkelere bu silah sistemlerini tanıtarak karşılıklı tecrübe ve bilgi aktarımında bulunduk. Tatbikatımız süresince, Kirpi 2, Vuran, Çakı, Boran 105 milimetre çekili obüs, Fırtına obüsü, Sungur taşınabilir hava savunma sistemleri gibi birçok aracımızı ve teçhizatımızı kullandık." diye konuştu.​​​​​​​

