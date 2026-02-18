Menü Kapat
Bayraktar TB3 SİHA’dan Baltık semalarında gövde gösterisi! Dondurucu soğukta tam performans

TCG ANADOLU'da konuşlu bulunan Bayraktar TB3 SİHA, NATO'nun Steadfast Dart-2026 tatbikatı kapsamında adeta gövde gösterisi yaptı. Dondurucu soğuk, yoğun kar yağışı ve şiddetli rüzgâra rağmen Baltık Denizi'ndeki uçuş gösterimini başarıyla tamamlayan Bayraktar TB3, tatbikatın bu bölümünde zorlu hava şartlarında uçabilen tek hava aracı olarak müttefik ülke temsilcilerinden de tam not aldı.

Bayraktar TB3 SİHA’dan Baltık semalarında gövde gösterisi! Dondurucu soğukta tam performans
Türk savunma sanayii, deniz havacılığında ulaştığı güvenilirlik seviyesini Baltık Denizi'nin en zorlu şartlarında gözler önüne sermeye devam ediyor. NATO'nun en büyük tatbikatlarından biri olan Steadfast Dart 2026'nın gerçekleştirilen evresinde hava sıcaklığının -5 dereceye kadar düştüğü, yoğun kar yağışı altında ve şiddetli rüzgârların hâkim olduğu dondurucu ortamda SİHA bir uçuş gösterisi gerçekleştirdi.

Bayraktar TB3 SİHA’dan Baltık semalarında gövde gösterisi! Dondurucu soğukta tam performans

ZORLU HAVA ŞARTLARINDA UÇABİLEN TEK HAVA ARACI OLDU

Tatbikatın gerçekleştirildiği Baltık Denizi'ndeki zorlu kış şartlarına rağmen TCG ANADOLU'nun kısa pistinden otonom olarak havalanan Bayraktar TB3, havacılık kabiliyetlerini müttefik ülke temsilcilerine sergiledi. Şiddetli rüzgârın deniz üzerinde oluşturduğu türbülanslı ortama rağmen kararlı uçuş karakteristiğini koruyan milli SİHA, uçuş görevini başarıyla tamamlayarak şiddetli soğuk nedeniyle buz tutan pisti temizlenen TCG ANADOLU'ya otonom iniş gerçekleştirdi. Tatbikata katılan savaş uçakları ve helikopterlerin uçamadığı zorlu hava şartlarında uçabilen tek hava aracı olan Bayraktar TB3, uçuş gösterimini takip eden müttefik ülke temsilcilerinden tam not aldı.

Bayraktar TB3 SİHA’dan Baltık semalarında gövde gösterisi! Dondurucu soğukta tam performans

TÜRKİYE'NİN YÜKSEK TEKNOLOJİ İHRACATININ LOKOMOTİFİ

Geçtiğimiz günlerde aynı bölgede gerçekleştirilen ve su üstü hedeflerinin ikili salvo MAM-L atışlarıyla tam isabetle vurulduğu faaliyetlerin ardından gerçekleştirilen bu başarılı uçuşlar, milli SİHA'nın her türlü hava şartında operasyonel olarak görev yapabildiğini bir kez daha gösterdi.
Başlangıçtan bugüne tüm projelerini tamamen öz kaynakları ile yürüten Baykar, 2025 yılında da insansız hava aracı segmentinde dünyanın en büyük ihracatçısı olmaya devam etti. Geride bıraktığımız 3 yılda dünya SİHA pazarında liderliğini sürdüren Baykar, 2025 yılında ulaştığı 2.2 milyar dolarlık ihracat hacmiyle kendi rekorunu tazeledi. Son yıllarda gelirlerinin yüzde 90'ını ihracattan elde eden Baykar, Türkiye'nin yüksek teknoloji ihracatının lokomotifi oldu.

Bayraktar TB3 SİHA’dan Baltık semalarında gövde gösterisi! Dondurucu soğukta tam performans

TÜRKİYE'DEKİ TÜM SEKTÖRLERDE EN ÇOK İHRACAT YAPAN İLK 10 FİRMA ARASINDA

2023 ve 2024 yıllarında Türkiye'deki tüm sektörlerde en çok ihracat yapan ilk 10 firma arasına girerek İhracatın Şampiyonları Ödülü alan Baykar, 2021, 2022, 2023 ve 2024 yıllarında Savunma Sanayi Başkanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu. 2023'te sektör ihracatının üçte birini tek başına yapan Baykar, 2024 yılında da savunma ve havacılık sektörü toplam ihracatının dörtte birini tek başına gerçekleştirerek Türkiye'yi küresel SİHA ihracat pazarında lider konuma taşıdı. Dünyanın en büyük insansız hava aracı şirketi olan Baykar, Bayraktar TB2 SİHA için 36 ülkeyle, Bayraktar AKINCI TİHA için ise toplam 37 ülkeyle ihracat anlaşması imzaladı.

