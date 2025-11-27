IKBY’de gaz sahasında SİHA’lı saldırı: Alevler ve sirenler yükseldi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde (IKBY) Süleymaniye kenti sınırları içerisinde yer alan Cemcemal ilçesinde bulunan Kormor Gaz Sahası, kimliği belirsiz SİHA ile hedef alındı. Saldırı sonucu sahada yangın çıktı. Saat 23.30’da meydana geldiği belirtilen saldırı sonucu herhangi bir can kaybının yaşanmadığı ve söz konusu sahada büyük çaplı maddi hasar oluştuğunu belirtildi. Saldırı sonrasında sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, sahadan yükselen yoğun alevler ile birlikte sirenlerinin uzun süre çaldığı görüldü.