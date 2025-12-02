Allı turnalar Muğla'da keyifte! Görsel şölen kamerada

Bodrum ve Milas arasında yer alan Tuzla Sulak Alanı, flamingoların ve diğer göçmen kuşların yoğun ilgisine sahne oluyor. Binlerce flamingonun sulak alanda bir araya gelmesi, bölgeyi ziyaret edenler için görsel bir şölen oluşturdu. Bölgede gözlemlenen göçmen kuş yoğunluğu dron ile havadan görüntülendi ve sulak alanın Türkiye'de göçmen kuşlar için önemini bir kez daha ortaya koydu.