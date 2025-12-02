Meteoroloji 2 gün için alarm verdi! Birçok ile kar yağışı geliyor: Her yer beyaza bürünecek

Kategoriler
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2 Aralık Salı günü için hava tahmin raporunu yayımladı. Buna göre, yurt genelinde parçalı bulutlu bir havanın hakim olması bekleniyor. Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Rize, Artvin, Muş, Bitlis ve Van çevrelerinde yağışın etkili olması beklenirken, iç kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur yüksek kesimlerde kar yağışı şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Öte yandan hava sıcaklıklarının batı illerinde 1 ila 3 derece artması bekleniyor.
Öte yandan yapılan değerlendirmelerde, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2 güne dikkat çekti. Bugün ve 6 Aralık Cumartesi günü çok sayıda ilde kar yağışı etkisini gösterecek. Bugün Erzurum, Ardahan, Kars, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Ağrı ve Iğdır'da kar yağışı bastıracak. 6 Aralık Cumartesi günü ise Gümüşhane, Bayburt, Erzincan Tunceli, Malatya, Elazığ, Bingöl, Muş, Erzurum, Ağrı, Kars, Iğdır'da kar yağışı görülecek.
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
A.KARAHİSAR °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
ADANA °C, 21°C
Az bulutlu
ANTALYA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 18°C
Az bulutlu
ISPARTA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
ANKARA °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
NEVŞEHİR °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
BOLU °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, Rize ve Artvin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 13°C
Parçalı bulutlu
RİZE °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 16°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde bölgenin kuzeydoğusu ile Muş, Bitlis ve Van çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
MALATYA °C, 9°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
BATMAN °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
DİYARBAKIR °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 16°C
Parçalı bulutlu
MARDİN °C, 13°C
Parçalı bulutlu