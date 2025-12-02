Menü Kapat
Hava Durumu
13°
Meteoroloji 2 gün için alarm verdi! Birçok ile kar yağışı geliyor: Her yer beyaza bürünecek

Aralık 02, 2025 07:30
1
bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2 Aralık Salı günü için hava tahmin raporunu yayımladı. Buna göre, yurt genelinde parçalı bulutlu bir havanın hakim olması bekleniyor.  Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Rize, Artvin, Muş, Bitlis ve Van çevrelerinde yağışın etkili olması beklenirken,  iç kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur yüksek kesimlerde kar yağışı şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Öte yandan hava sıcaklıklarının batı illerinde 1 ila 3 derece artması bekleniyor. 

2
kar yağışı geliyor

2 GÜNE DİKKAT ÇEKİLDİ: KAR BASTIRACAK 

Öte yandan yapılan değerlendirmelerde, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2 güne dikkat çekti. Bugün ve 6 Aralık Cumartesi günü çok sayıda ilde kar yağışı etkisini gösterecek. Bugün Erzurum, Ardahan, Kars, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Ağrı ve Iğdır'da kar yağışı bastıracak. 6 Aralık Cumartesi günü ise Gümüşhane, Bayburt, Erzincan Tunceli, Malatya, Elazığ, Bingöl, Muş, Erzurum, Ağrı, Kars, Iğdır'da kar yağışı görülecek. 

3
marmara'da hava durumu

MARMARA


Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

4
Ege'de hava durumu

EGE


Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

5
Akdeniz hava durumu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 21°C
Az bulutlu

ANTALYA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 18°C
Az bulutlu

ISPARTA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

6
İç anadolu hava durumu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu

7
karadeniz hava durumu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

8
karadeniz'de hava durumu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Rize ve Artvin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 13°C
Parçalı bulutlu

RİZE °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 16°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

9
doğu anadolu hava durumu

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde bölgenin kuzeydoğusu ile Muş, Bitlis ve Van çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

MALATYA °C, 9°C
Parçalı bulutlu

VAN °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

10
güneydoğu anadolu hava durumu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

BATMAN °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

DİYARBAKIR °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 16°C
Parçalı bulutlu

MARDİN °C, 13°C
Parçalı bulutlu

