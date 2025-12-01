Altın fiyatları fırladı! Gram altın yükselişe geçti: İşte 1 Aralık 2025 güncel altın fiyatları

Altın fiyatları 52 haftalık yükselişini durdurduktan sonraki 5 haftalık süreçte ciddi düşüşler yaşadı. Geçen haftayı da düşüşle açan altın fiyatları dün itibarıyla yükselmeye başladı. Toparlanma eğilimi gösteren altın fiyatları 1 Aralık Pazartesi gününü de yükselişle açtı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 1 Aralık altın fiyatları...

1 ARALIK 2025 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 38.664,00

SATIŞ(TL) 39.243,00

22 AYAR BİLEZİK FİYATI NE KADAR?

ALIŞ(TL) 5.320,53

SATIŞ(TL)5.561,69

ONS ALTIN KAÇ DOLAR?

ALIŞ(USD) 4.235,01

SATIŞ(USD) 4.235,59

GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 5.794,38

SATIŞ(TL) 5.795,16

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 9.534,00

SATIŞ(TL) 9.606,00