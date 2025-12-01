Altın fiyatları fırladı! Gram altın yükselişe geçti: İşte 1 Aralık 2025 güncel altın fiyatları

Kategoriler
Altın fiyatları 52 haftalık yükselişini durdurduktan sonraki 5 haftalık süreçte ciddi düşüşler yaşadı. Geçen haftayı da düşüşle açan altın fiyatları dün itibarıyla yükselmeye başladı. Toparlanma eğilimi gösteren altın fiyatları 1 Aralık Pazartesi gününü de yükselişle açtı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 1 Aralık altın fiyatları...
ALIŞ(TL) 38.664,00
SATIŞ(TL) 39.243,00
ALIŞ(TL) 5.320,53
SATIŞ(TL)5.561,69
ALIŞ(USD) 4.235,01
SATIŞ(USD) 4.235,59
ALIŞ(TL) 5.794,38
SATIŞ(TL) 5.795,16
ALIŞ(TL) 9.534,00
SATIŞ(TL) 9.606,00