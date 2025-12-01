Menü Kapat
TGRT Haber
Arama Kapat
14°
Ekonomi
Avatar
Editor
 Özge Sönmez

Altın fiyatları fırladı! Gram altın yükselişe geçti: İşte 1 Aralık 2025 güncel altın fiyatları

Haftalardır düşüşlere doymayan altın fiyatları bir anda yükselişe geçti. Geçen haftayı büyük düşüşlerle açan altın kendini toparlamaya başladı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 1 Aralık Pazartesi 2025 altın fiyatları...

Özge Sönmez
01.12.2025
07:24
01.12.2025
07:29

52 haftalık yükselişini durdurduktan sonraki 5 haftalık süreçte ciddi düşüşler yaşadı. Geçen haftayı da düşüşle açan altın fiyatları dün itibarıyla yükselmeye başladı. Toparlanma eğilimi gösteren altın fiyatları 1 Aralık Pazartesi gününü de yükselişle açtı. Peki , ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, ne kadar? İşte 1 Aralık altın fiyatları...

Altın fiyatları fırladı! Gram altın yükselişe geçti: İşte 1 Aralık 2025 güncel altın fiyatları

1 ARALIK 2025 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 38.664,00

SATIŞ(TL) 39.243,00

Altın fiyatları fırladı! Gram altın yükselişe geçti: İşte 1 Aralık 2025 güncel altın fiyatları

22 AYAR BİLEZİK FİYATI NE KADAR?

ALIŞ(TL) 5.320,53

SATIŞ(TL)5.561,69

Altın fiyatları fırladı! Gram altın yükselişe geçti: İşte 1 Aralık 2025 güncel altın fiyatları

ONS ALTIN KAÇ DOLAR?

ALIŞ(USD) 4.235,01

SATIŞ(USD) 4.235,59

Altın fiyatları fırladı! Gram altın yükselişe geçti: İşte 1 Aralık 2025 güncel altın fiyatları

GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 5.794,38

SATIŞ(TL) 5.795,16

Altın fiyatları fırladı! Gram altın yükselişe geçti: İşte 1 Aralık 2025 güncel altın fiyatları

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 9.534,00

SATIŞ(TL) 9.606,00

Altın fiyatları fırladı! Gram altın yükselişe geçti: İşte 1 Aralık 2025 güncel altın fiyatları
