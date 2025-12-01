Şanlıurfa'da şehir kahramanlarına özel klip: 800 şoför, günde 50 bin kilometre yol kat ediyor

Türkiye’nin en büyük ulaşım ağlarından birine sahip olan Şanlıurfa’da, Büyükşehir Belediyesi, şehir içi ulaşımın aksamadan sürmesini sağlayan otobüs şoförlerine özel bir jest yaptı. 30 Kasım Dünya Şoförler Günü dolayısıyla hazırlanan duygusal klipte, her gün yaklaşık 50 bin kilometrelik yol kat eden 800 şoförün emek dolu mesaisi ele alındı.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Klipte, sabahın erken saatlerinden itibaren direksiyon başındaki yoğun mesaileri ve gün boyunca ortalama 220 bin vatandaşın güvenli ulaşımını sağlama çabaları samimiyetle işlendi. Şoförlerin yaşadığı zorluklar ve şehre duydukları sevgiye özel bir yer verildi.

Kısa sürede sosyal medya platformlarında yayılan klip, binlerce beğeni ve yorum aldı. Şanlıurfa halkı, klibi takdirle karşılayarak, şoförlerin hem sıcakta hem soğukta gösterdiği özverili hizmete teşekkür etti.

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, "Şehrimizin yükünü omuzlarında taşıyan tüm şoförlerimizin Dünya Şoförler Günü’nü kutluyor, emekleri için teşekkür ediyoruz" mesajını paylaştı.