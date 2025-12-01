Mide kanseri için kritik uyarı! Doktorlar açıkladı: Riskte genetik değil çevresel faktörler baskın

Elazığ Medilines Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Feridun Baysal, mide kanseri üzerine önemli değerlendirmeler yaptı. Kanserin kadınlara oranla erkeklerde daha sık görüldüğünü ve en sık 60-70 yaş aralığında ortaya çıktığını belirten Baysal, hastalığın ana tetikleyicisini açıkladı.

Baysal, "Mide kanserinde çevresel faktörler aile faktörlerinden daha ön plandadır. Tuzlu beslenmek, kırmızı etle yoğun beslenmek, sigara kullanımı, kızartmalı yemekler ve kebaplar mide kanserine yakalanma riskini arttıran faktörlerdir" dedi.

40 YAŞ ÜSTÜ İÇİN ERKEN TEŞHİS UYARISI

Erken teşhiste endoskopinin hayati öneme sahip olduğunun altını çizen Dr. Baysal, bireyler için net bir takip önerisi sundu:

40 yaşını aşmış bireylerde bir gün dahi mide ağrısı olsa, mutlaka endoskopi önerilir.

40 yaş altındaki bireylerde ise ailede kanser yoksa, ilaç tedavisine rağmen mide ağrısı geçmezse endoskopiye başvurulur.

Yaşa bakılmaksızın reflüsü olan hastalara endoskopi önerilmektedir.

HELİKOBAKTER PİLORİ TEHLİKESİ

Mide kanserine yatkınlığı arttıran bir faktör olarak Helicobacter pylori bakterisini işaret eden Baysal, bu bakterinin teşhis edilmesi halinde, kanser riskini önlemek için mutlaka tedavi edilmesi gerektiğini vurguladı.

Baysal, son olarak zayıflama ve geçmeyen mide ağrısı gibi semptomlarda uyanık olmanın önemini dile getirdi.