14°
Sağlık
 | Ali Osman Polat

Mide kanseri için kritik uyarı! Doktorlar açıkladı: Riskte genetik değil çevresel faktörler baskın

Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Feridun Baysal, mide kanserinin erkeklerde daha sık görüldüğünü belirterek, tuzlu beslenme ve kırmızı et gibi çevresel faktörlerin genetik geçişten daha büyük risk oluşturduğu uyarısında bulundu.

Elazığ Medilines Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Feridun Baysal, üzerine önemli değerlendirmeler yaptı. Kanserin kadınlara oranla erkeklerde daha sık görüldüğünü ve en sık 60-70 yaş aralığında ortaya çıktığını belirten Baysal, hastalığın ana tetikleyicisini açıkladı.

Baysal, "Mide kanserinde çevresel faktörler aile faktörlerinden daha ön plandadır. Tuzlu beslenmek, kırmızı etle yoğun beslenmek, sigara kullanımı, kızartmalı yemekler ve kebaplar mide kanserine yakalanma riskini arttıran faktörlerdir" dedi.

Mide kanseri için kritik uyarı! Doktorlar açıkladı: Riskte genetik değil çevresel faktörler baskın

40 YAŞ ÜSTÜ İÇİN ERKEN TEŞHİS UYARISI

Erken teşhiste endoskopinin hayati öneme sahip olduğunun altını çizen Dr. Baysal, bireyler için net bir takip önerisi sundu:

40 yaşını aşmış bireylerde bir gün dahi mide ağrısı olsa, mutlaka endoskopi önerilir.

40 yaş altındaki bireylerde ise ailede kanser yoksa, ilaç tedavisine rağmen mide ağrısı geçmezse endoskopiye başvurulur.

Yaşa bakılmaksızın reflüsü olan hastalara endoskopi önerilmektedir.

Mide kanseri için kritik uyarı! Doktorlar açıkladı: Riskte genetik değil çevresel faktörler baskın

HELİKOBAKTER PİLORİ TEHLİKESİ

Mide kanserine yatkınlığı arttıran bir faktör olarak Helicobacter pylori bakterisini işaret eden Baysal, bu bakterinin teşhis edilmesi halinde, kanser riskini önlemek için mutlaka tedavi edilmesi gerektiğini vurguladı.

Baysal, son olarak zayıflama ve geçmeyen mide ağrısı gibi semptomlarda uyanık olmanın önemini dile getirdi.

