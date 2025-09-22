Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
25°
Sağlık
Editor
 Nalan Güler Güven

Bulantı, karın ağrısı, ishal problemi olanlar dikkat! Mide gribinde tedavi olmamak ölüme götürüyor

Halk arasında mide gribi olarak bilinen viral gastroenterit vakalarında artış görüldü. Bulantı, kusma, ishal, karın ağrısı, ateş ve halsizlik gibi belirtiler gösteren rahatsızlık okul, kreş ve kalabalık yaşam alanlarında kişiden kişiye kolayca bulaşabiliyor. Uzmanlar her yaş grubunda görülen hastalık için özellikle sonbahar ve kış aylarında vakaların artabileceği yönünde uyarılarda bulundu.

Bulantı, karın ağrısı, ishal problemi olanlar dikkat! Mide gribinde tedavi olmamak ölüme götürüyor
Halk arasında 'mide gribi' olarak bilinen viral gastroenterit kişiden kişiye kolayca bulaşabildiği için özellikle okul, kreş ve kalabalık yaşam alanlarında salgınlara yol açabiliyor. Medical Park Ordu Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Fuat Ekiz,mide ve bağırsakları etkileyen bu enfeksiyonun her yaş grubunda görülebildiğini belirtti. Doç. Dr. Ekiz, özellikle sonbahar ve kış aylarında vaka sayılarında ciddi artış yaşandığını söyledi.

KALABALIK ORTAMLAR TEHLİKE OLUŞTURUYOR

Mide gribi hakkında konuşan Doç. Dr. Ekiz, "Mide gribi, aslında grip virüsünün değil, norovirüs ve rotavirüs gibi sindirim sistemine yönelik virüslerin neden olduğu bir enfeksiyondur. En sık bulantı, , , karın ağrısı, ateş ve halsizlik gibi belirtilerle seyreder. Hastalık, kişiden kişiye kolayca bulaşabildiği için özellikle okul, kreş ve kalabalık yaşam alanlarında salgınlara yol açabilmektedir" dedi.

Bulantı, karın ağrısı, ishal problemi olanlar dikkat! Mide gribinde tedavi olmamak ölüme götürüyor

EN ÇOK ÇOCUK VE YAŞLILAR ETKİLENİYOR

En çok çocuklar, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf olanların etkilendiğini vurgulayan Doç. Dr. Ekiz, "Bu gruplarda sıvı kaybının hızlı gelişmesi ciddi sağlık riskleri doğurabilmektedir. Özellikle küçük çocuklarda ve yaşlılarda dikkatli olunması gerekir"diyerek sıvı kaybının ciddi sağlık sorunlarına neden olduğunu belirtti.

ANTİBİYOTİKLER YARAMIYOR

Mide gribine karşı antibiyotiklerin hiçbir faydası olmadığını söyleyen Doç. Dr. Ekiz, tedavinin esasının sıvı ve mineral kaybını önlemek olduğunu ifade etti. Doç. Dr. Ekiz, "Hastaların bol sıvı tüketmesi, ağır yağlı yiyeceklerden uzak durması, istirahat etmesi ve hijyen kurallarına özen göstermesi tedavinin temelini oluşturmaktadır. El yıkamanın, kişisel eşyaların paylaşılmamasının ve yiyecek hijyenine dikkat edilmesi hastalığın bulaşmasını önlemede en etkili yöntemlerdir" şeklinde konuştu.

Bulantı, karın ağrısı, ishal problemi olanlar dikkat! Mide gribinde tedavi olmamak ölüme götürüyor

BELİRTİSİ OLANLAR SAĞLIK KURULUŞUNA BAŞVURMALI

Doç. Dr. Ekiz, açıklamasını şöyle sonlandırdı:

"Mide gribi toplumda çok sık görülse de çoğu zaman basit önlemlerle kontrol altına alınabilir. Ancak sıvı kaybı ciddi seviyelere ulaştığında özellikle çocuklar ve yaşlılar için hayati tehlike oluşturabilir. Bu nedenle şiddetli ishal ve kusma yaşayan, sıvı kaybını tolere edemeyen kişilerin vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurması gerekir."

