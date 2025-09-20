Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Pandemide ücretsiz izin kullananlara Yargıtay'dan müjde! İşçilere tazminat ödenecek

Pandemide işveren tarafından zorunlu ücretsiz izin kullandırılan çalışanlar için Yargıtay'ın kararı hükme bağlandı. Çalışanlar pandemi döneminde kullandıkları ücretsiz izinleri, yıllık izne ya da kıdem tazminatına saydırabilecek.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Pandemide ücretsiz izin kullananlara Yargıtay'dan müjde! İşçilere tazminat ödenecek
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.09.2025
saat ikonu 16:39
|
GÜNCELLEME:
20.09.2025
saat ikonu 16:39

döneminde zorunlu ücretsiz izin kullandırılan çalışanlara ’dan müjdeli karar çıktı. Yargıtay 29 Mayıs 2025 tarihli kararında, ücretsiz izin sürelerinin ve hakkı hesabında hangi şartlarda dikkate alınacağını hükme bağladı. Pandemide işveren tarafında zorunlu ücretsiz izne çıkartılan çalışanlar, 4857 sayılı 'na eklenen geçici 10/2 maddesi kapsamında 6 haftayı aşmamak kaydıyla ücretsiz izinde geçirdikleri günleri kıdem tazminatı ve ya yıllık ücretli izin olarak saydırabilecek.

EKSİK ÖDENEN TAZMİNATLAR GERİ ÖDENECEK

Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, konunun daha önce bir çok bölge mahkemesinde farklı kararlar alınmasının ardından Yargıtay'a taşındığını söyleyerek, "Nitekim Yargıtay yeni kararını verdi ve bu kararla birlikte yüz binlerce çalışan eksik ödenmiş olan kıdem tazminatını, yıllık iznini alabilecek. Zira bu emsal karar bir dönüm noktası çok önemli bir boşluğu doldurur niteliktedir"

Pandemide ücretsiz izin kullananlara Yargıtay'dan müjde! İşçilere tazminat ödenecek

NORMAL ŞARTLARDA KIDEM TAZMİNATINA SAYILMIYOR

Normal şartlarda ücretsiz izin kullanımının kıdem tazminatı hesaplamasına dahil edildiğini ve hizmet akti askıda kabul edildiğinden dolayı yıllık iznin olarak da geçerli sayılmadığını belirten Karakaş, "Dolayısıyla pandemi döneminde birçok iş veren bu süreleri hem kıdem tazminatına esas sürede hem yıllık izine esas sürede dikkate almamıştı. İşçiler açısından ise sanki böyle hiç çalışmamış gibi bir durum ortaya çıkınca bu durum işçiler açısından çok büyük bir psikolojik rahatsızlığa yol açıldı" dedi.

BÖLGE MAHKEMELERİ FARKLI KARARLAR ALINCA KONU YARGITAY'A TAŞINDI

Bölge mahkemelerinde çıkan kararları açıklayan Karakaş, "Bölge adliye mahkemeleri kimisi ücretsiz izin olduğundan dolayı bunun kıdem tazminatına esas sürelerde ve yıllık izine esas sürelerde dikkate alınmaması yönünde kararlar verdi. Bazı bölge adliye mahkemeleri ise işçiler açısından çok büyük bir hak kaybı olacak ve ortada mağduriyet olmasından dolayı bunun 6 hafta artı ihbar önerileri şeklinde dikkate alınması gerektiği yönünde kararlar verdi. Nitekim bütün bu bölge adliye mahkemesi kararlarında ortaya çıkan uyuşmazlık ve farklı kararlarla ilgili konu Yargıtay'a intikal etti" şeklinde konuştu.

Pandemide ücretsiz izin kullananlara Yargıtay'dan müjde! İşçilere tazminat ödenecek

YARGITAY İŞÇİNİN BÜYÜK KAYIBI VAR DEDİ

Pandemideki zorunlu ücretsiz izin uygulamasının işçinin ve işverenin iradesi dışında gerçekleştiği için Yargıtay'ın iki tarafıda göz önünde bulundurduğunu belirten Karakaş, şunları söyledi:

"Yargıtay, kıdem tazminatı ve yıllık izin açısından bütün kayıpları işçinin yüklenmesinin adil olmayacağını hükmetti. Yine işveren açısından da her ne kadar yasal olarak zorunlu ücretsiz izin işveren iradesiyle olmuş olsa bile işveren de aslında mecburiyetten dolayı bu yola başvurduğunu ve bütün yükün işverenin üzerine atılmasının da doğru olmayacağını; bu anlamda daha hakkaniyetli, adil ve dengeli bir karar alınması gerektiğine hükmetti. Verilen kararda, hükümet kararıyla verilen zorunlu ücretsiz izin dönemlerinin ihbar önerileri süresine göre belirlenmesi gerektiği ve bu sürelere 6 hafta eklenmesi gerektiği, bunu aşan kısımların ise dikkate alınmaması yönünde karar verdi."

İŞTEN ÇIKANLARIN 5 YIL İÇERİSİNDE BAŞVURMASI GEREKİYOR

Kararın etkileri üzerine konuşan Karakaş, "Eğer işçiler hala çalışıyorsa işverenlere tavsiyemiz ihbar süreleri artı 6 hafta şeklinde kıdem tazminatına esas sürelerde ve yıllık izin hesabında dikkate almaları yönünde. İşçilerin mahkemeye gittikleri takdirde bu emsal kararla birlikte davaları kazanmış olacaklar. Dolayısıyla işverenler gereksiz yere mahkeme masrafları ve kağıt ücreti ödemiş olacak. İşten çıkmış olan işçilerin durumu bakacak olursak, 5 yıllık zaman aşımı süresi var. Bu 5 yıllık zaman aşımı süresi içerisinde mahkeme yoluna başvurup verilmemiş olan haklarını alabilirler. 5 yıllık zaman aşımı işten çıktıktan sonraki 5 yıllık süreyi kapsıyor" açıklamasında bulundu.

Pandemide ücretsiz izin kullananlara Yargıtay'dan müjde! İşçilere tazminat ödenecek

İŞÇİLER NASIL BİR YOL İZLEMELİ

İşçilerin sürece ilişkin atmaları gereken adımlara ilişkin de konuşan Karakaş, "İşçiler öncelikle işverene gitmeli ve işverenlerine emsal kararı göstererek benim şu kadarlık sürem hesaplamaya dikkate alınmamıştı. Bu süreye ait almamış olduğum yıllık ücretli iznimi ve kıdem tazminatımı farkını talep ediyorum diyebilirler. İşveren de bunu reddettiği takdirde mahkeme yoluyla kazanmalarının mümkün olduğunu söyleyebiliriz" şeklinde konuştu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İşçiler otomobildeki müzik sesini duyunca 10. katta halay çekti
Kıdem tazminatı ve ikramiye: Çalışan için reform şart
ETİKETLER
#yargıtay
#iş kanunu
#pandemi
#kıdem tazminatı
#işçi hakları
#Yıllık İzin
#Ücretsiz Izin
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.