Kıdem tazminatı ve ikramiye: Çalışan için reform şart

Türkiye’de çalışanların geleceğe dair kaygıları sadece emekli maaşlarının düşük olmasından değil, çalışma hayatı boyunca birikim yapamamaktan ve emekli olduklarında toplu bir para alamamaktan kaynaklandığını belirten Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, çalışanlar için kritik uyarılarda bulundu.
Sık iş değiştirilen sektörlerde tazminat hakkı doğmadığını, son işyerindeki hizmet süresine göre hesaplandığını, Bağ-Kur’lular için böyle bir hak olmadığını belirten Erdursun, 2025 Temmuz–Aralık dönemi kıdem tazminatı tavanının 53.919,68 TL olduğunu hatırlattı.
Yani 25 yıl boyunca en üst tavan üzerinden çalışan bir kişi, brüt 1.337.750 TL tazminat alabilir. Memurlar ise emekli olduklarında hizmet süreleri ve emekli keseneğine esas aylık katsayı üzerinden ikramiye alıyorlar.
25 yıl görev yapmış bir Başmüfettiş: 1.042.274 TL
25 yılın sonunda 1/4 Kaymakam: 1.132.965 TL
25 yıl görev yapmış bir Vali: 1.342.141 TL
Günümüz yaşam maliyetleri düşünüldüğünde bu rakamların yetersiz olduğunu belirten Erdursun, kendi adına iş yapan, esnaf veya serbest meslek mensubu olarak Bağ-Kur’dan emekli olanlarda ise toplu para uygulaması olmadığını açıkladı.
Erdursun, çözümün gelir düzeyini, toplu ödeme imkanlarını ve emeklilik maaşını güçlendirecek bütüncül bir reformda yattığını belirtti.