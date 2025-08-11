Kıdem tazminatı ve ikramiye: Çalışan için reform şart

Türkiye’de çalışanların geleceğe dair kaygı­ları sadece emekli maaşlarının düşük ol­masından değil, çalışma hayatı boyunca birikim yapamamaktan ve emekli olduklarında toplu bir para alamamaktan kaynaklandığını belirten Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, çalışanlar için kritik uyarılarda bulundu.

Sık iş değiştirilen sektörlerde tazminat hakkı doğmadığını, son işyerindeki hiz­met süresine göre hesaplandığını, Bağ-Kur’lular için böyle bir hak olmadığını belirten Erdursun, 2025 Temmuz–Aralık dönemi kıdem tazmi­natı tavanının 53.919,68 TL olduğunu hatırlattı.

Yani 25 yıl boyunca en üst tavan üzerinden çalışan bir kişi, brüt 1.337.750 TL tazminat alabilir. Memurlar ise emekli olduklarında hizmet süre­leri ve emekli keseneğine esas aylık katsayı üze­rinden ikramiye alıyorlar.

25 yıl görev yapmış bir Başmüfettiş: 1.042.274 TL

25 yılın sonunda 1/4 Kaymakam: 1.132.965 TL

25 yıl görev yapmış bir Vali: 1.342.141 TL

BAĞ-KUR EMEKLİLERİNİN TOPLU PARA HAKKI YOK

Günümüz yaşam maliyetleri düşünüldüğünde bu rakamların yetersiz olduğunu belirten Erdursun, kendi adına iş yapan, esnaf veya serbest mes­lek mensubu olarak Bağ-Kur’dan emekli olan­larda ise toplu para uygulaması olmadığını açıkladı.

Erdursun, çözümün gelir düzeyini, toplu ödeme imkanla­rını ve emeklilik maaşını güçlendirecek bütün­cül bir reformda yattığını belirtti.