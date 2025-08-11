Menü Kapat
TGRT Haber
30°
Ekonomi
Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş

Kıdem tazminatı ve ikramiye: Çalışan için reform şart

Özel sektörde kıdem tazminatı sınırlı, kamu ikramiyeleri düşük. Türkiye’de çalışanların düşük maaş, birikim yapamama ve emeklilikte toplu para alamaması nedeniyle umutsuz olduğunu belirten Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, çalışanları uyardı.

Kıdem tazminatı ve ikramiye: Çalışan için reform şart
KAYNAK:
Dünya gazetesi
|
GİRİŞ:
11.08.2025
saat ikonu 09:14
|
GÜNCELLEME:
11.08.2025
saat ikonu 09:14

Türkiye’de çalışanların geleceğe dair kaygı­ları sadece emekli maaşlarının düşük ol­masından değil, çalışma hayatı boyunca birikim yapamamaktan ve emekli olduklarında toplu bir para alamamaktan kaynaklandığını belirten Uzmanı Özgür Erdursun, çalışanlar için kritik uyarılarda bulundu.

Kıdem tazminatı ve ikramiye: Çalışan için reform şart

Sık iş değiştirilen sektörlerde hakkı doğmadığını, son işyerindeki hiz­met süresine göre hesaplandığını, ’lular için böyle bir hak olmadığını belirten Erdursun, 2025 Temmuz–Aralık dönemi kıdem tazmi­natı tavanının 53.919,68 TL olduğunu hatırlattı.

Kıdem tazminatı ve ikramiye: Çalışan için reform şart

Yani 25 yıl boyunca en üst tavan üzerinden çalışan bir kişi, brüt 1.337.750 TL tazminat alabilir. Memurlar ise emekli olduklarında hizmet süre­leri ve emekli keseneğine esas aylık katsayı üze­rinden ikramiye alıyorlar.

Kıdem tazminatı ve ikramiye: Çalışan için reform şart

25 yıl görev yapmış bir Başmüfettiş: 1.042.274 TL

25 yılın sonunda 1/4 Kaymakam: 1.132.965 TL

25 yıl görev yapmış bir Vali: 1.342.141 TL

Kıdem tazminatı ve ikramiye: Çalışan için reform şart

BAĞ-KUR EMEKLİLERİNİN TOPLU PARA HAKKI YOK

Günümüz yaşam maliyetleri düşünüldüğünde bu rakamların yetersiz olduğunu belirten Erdursun, kendi adına iş yapan, esnaf veya serbest mes­lek mensubu olarak Bağ-Kur’dan emekli olan­larda ise toplu para uygulaması olmadığını açıkladı.

Kıdem tazminatı ve ikramiye: Çalışan için reform şart

Erdursun, çözümün gelir düzeyini, toplu ödeme imkanla­rını ve maaşını güçlendirecek bütün­cül bir reformda yattığını belirtti.

