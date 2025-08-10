Menü Kapat
TGRT Haber
30°
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

İnternet üzerinden alışveriş yapanlar dikkat! Tazminat alabilirsiniz

İnternet alışverişlerinde sıklıkla karşılaşılan ayıplı ürün karşısında vatandaşın hakları neler? Uzman isim, ayıplı mal iadesi ve hakların korunması için tüketicilere sözleşmeleri dikkatle inceleme çağrısı yaptı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.08.2025
17:23
|
GÜNCELLEME:
10.08.2025
17:23

Avukat Mücahid Küçük, internet üzerinden yapılan alışverişlerin mesafeli sözleşmeli olduğunu söyleyerek; "Vatandaşlar alışverişte önce tanımlarına bakmalı" dedi.

İnternet üzerinden alışveriş yapanlar dikkat! Tazminat alabilirsiniz

İnternetteki satış sitelerine yüklenilen misyonun önemli olduğunu söyleyen Mücahid Küçük, "İnternet sitelerinden alışverişte sorumluluk konusunda konuşacak olursak özellikle internetteki satış platformuna nasıl bir misyon yüklendiğine bakılması gerekiyor. Eğer hem parayı tahsil edip hem de malın teslimine yönelik süreci kendisi yürütürse, bu durumlarda internetteki satış sitelerinin de sorumluluğu gündeme gelmektedir. Çünkü artık üretici firmalar kendi satışlarını internet sağlayıcıları üzerinden yaptıkları için, Yargıtay bir kararında bunlar artık aracılık konumunu geçmiş artık sağlayıcı olarak işlem yaptıklarından sorumlu olabileceklerine dair kararı var" dedi.

İnternet üzerinden alışveriş yapanlar dikkat! Tazminat alabilirsiniz

Küçük, sözleşmedeki tanımlara dikkat edilmesi gerektiğini söyleyerek, "Vatandaşların özellikle sözleşmenin tanımında mesafeli olduğu için ilk başta ayıplı ürünün iadesi ve cayma haklarının olduğunu unutmaması gerekiyor. Eğer kendi cayma haklarını kullanmayacaklarsa ayıplı mala ilişkin bedel indirimi yada ücretsiz tamir isteme gibi haklarının olduğunu unutmamalılar" ifadelerini kullandı.

