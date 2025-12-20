Euro düşüşte, dolar tırmanışa geçti! İşte 20 Aralık 2025 güncel döviz kuru

Kategoriler
İç ve dış piyasaya hakim olmak isteyen vatandaşlar döviz kurlarındaki gelişmeleri yakından takip ediyor. Haftayı yükselişle kapatan dolar ve euro kuru vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Euro 20 Aralık Cumartesi gününü düşüşle açarken, dolar tırmanışa geçti. Peki, dolar - Euro fiyatları bugün kaç lira oldu? Güncel dolar fiyatları ne? İşte 20 Aralık 2025 Cumartesi güncel döviz kuru...
ABD Doları
42,79 (Alış)
42,80 (Satış)
EURO
50,14 (Alış)
50,17 (Satış)
STERLİN
57,16 (Alış)
57,45 (Satış)