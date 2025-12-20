ABD'den Suriye'de DEAŞ'a operasyon!

Kategoriler
Suriye'de ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon, terör örgütü DEAŞ’a karşı geniş çaplı operasyon başlattı.
Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, koalisyon güçleri Suriye’nin Rakka, Deyrizor, Tedmur ve Humus illerinde DEAŞ hücrelerine yönelik operasyonlar gerçekleştirdi.
Kaynaklar ayrıca, ABD’ye ait güçlerin Haseke iline bağlı Şeddadi ilçesinde bulunan askeri üslerinden DEAŞ hücrelerini hedef alan füze saldırıları düzenlendiğini belirtti.
DEAŞ’a karşı kurulan ve yaklaşık 90 ülkenin yer aldığı uluslararası koalisyon, örgütün yeniden yapılanmasını engellemek amacıyla bölgede sık sık operasyonlar düzenliyor.