12°
Dünya
ABD Adalet Bakanlığı, Epstein arşivini açtı! Bill Clinton ve Michael Jackson'ın fotoğrafları dikkat çekti

ABD Adalet Bakanlığı, kız çocuklarına yönelik cinsel istismar şebekesi kurmakla suçlanan ve hapishanede ölü olarak bulunan milyarder Jeffrey Epstein’in soruşturma dosyasında yer alan binlerce sayfalık belgeyi internet sitesinde yayınladı.

ABD Adalet Bakanlığı, Epstein arşivini açtı! Bill Clinton ve Michael Jackson'ın fotoğrafları dikkat çekti
, 30 günlük sürenin ardından, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı oluşturduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder 'in dosyalarının bir kısmını yayımlamaya başladı.

"Epstein Dosyaları Şeffaflık Yasası'nın" Kongreden geçmesinin ve ilgili dosyaların 30 gün içinde açıklanacağının duyurulmasının ardından söz konusu belgelere ilişkin gelişme yaşandı.

Buna göre Epstein soruşturmasına ilişkin kayıtların bir kısmı, ABD Adalet Bakanlığı'nca yayımlanmaya başlandı.

Söz konusu kayıtlar, Epstein'ın reşit olmayan kızlara yönelik cinsel istismarına ilişkin yaklaşık yirmi yıllık hükümet soruşturmalarına şimdiye kadarki en ayrıntılı bakışı sunabileceği beklentisiyle kamuoyunda büyük bir heyecanla karşılandı.

Fox News'e konuşan ABD Adalet Bakanı Yardımcısı Todd Blanche, belgelerin tamamını değil ancak bir kısmını yayımlayacaklarını duyurmuştu.

Blanche, tamamını yayımlamamalarının amacının, mağdurları korumak olduğunu belirterek, "Bu yüzden yaptığımız şey, üreteceğimiz her bir belgeyi tek tek incelemek ve her mağdurun adının, kimliğinin, hikayesinin, korunması gerektiği ölçüde, tamamen korunmasını sağlamaktır. Bu nedenle önümüzdeki birkaç hafta içinde daha fazla belge yayımlayacağımızı tahmin ediyorum." demişti.

YENİ KAYITLARDAN CLINTON VE MICHAEL JACKSON ÇIKTI

New York Times (NYT) gazetesinin haberinde, yayımlanan materyallerin çoğunun Epstein'ın genç kadınlarla olan etkileşimlerine ilişkin üç soruşturmadan kaynaklandığını gösterdiği belirtildi.

Bunlardan ilkinin 2005 yılında Florida, Palm Beach'te polis tarafından başlatılan ilk soruşturma, ikincisinin 2008'de Epstein'ın suçunu kabul etmesiyle sonuçlanan Florida'daki federal savcılar tarafından yürütülen sonraki soruşturma ve üçüncüsünün 2019'da Manhattan'daki savcılar tarafından yürütülen ve Epstein'ın dava devam ederken hapishanede ölmesi nedeniyle çözüme kavuşturulmayan son soruşturma olduğu aktarıldı.

Yayınlanan kayıtlarda, eski ABD Başkanı Bill Clinton ve ABD'li ünlü şarkıcı Michael Jackson gibi isimlerin fotoğrafları da yer alıyor.

JEFFREY EPSTEIN OLAYI

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), ABD Adalet Bakanlığı ile yürüttüğü inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan bir “müşteri listesi” tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Jeffrey Epstein’in ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.

ABD'li gazeteci Tucker Carlson da Epstein'in, "İsrail için çalıştığını, başkent Washington'da herkesin aynı şekilde düşündüğünü ancak açıkça söylenemediğini" iddia etmişti.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesi ise Epstein'in kız arkadaşı Ghislaine Maxwell'in, Epstein'in 50'nci doğum günü vesilesiyle tanıdıklarından ona yönelik mektup yazmasını istediğini, bunlardan birinin de Trump'a ait olduğunu öne sürmüştü.

