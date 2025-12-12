Menü Kapat
Dünya
Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven

Epstein'in albümünden yeni fotoğraflar ortaya çıktı! Trump, Bill Gates, Bill Clinton...

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı suçlamasıyla yargılanırken hapishanede ölen milyarder Jeffrey Epstein'in malikanesinden çıkan ve ABD Gözetim ve Hesap Verebilirlik Komitesi Demokrat üyelerince kamuoyuna sunulan yeni fotoğraflarda ABD Başkanı Donald Trump, Bill Clinton, Bill Gates ve Prens Andrew gibi küresel çapta tanınan güçlü isimlerin olduğu görüldü.

Epstein'in albümünden yeni fotoğraflar ortaya çıktı! Trump, Bill Gates, Bill Clinton...
AA
AA
|
GİRİŞ:
12.12.2025
saat ikonu 22:30
|
12.12.2025
12.12.2025
saat ikonu 22:38

ABD'de, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik ağı oluşturduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder 'in albümünden, Başkan 'ın da yer aldığı yeni fotoğraflar paylaşıldı.

Epstein'in albümünden yeni fotoğraflar ortaya çıktı! Trump, Bill Gates, Bill Clinton...

ÜNLÜ İSİMLERİN OLDUĞU YENİ FOTOĞRAFLARI PAYLAŞILDI

Gözetim ve Hesap Verebilirlik Komitesinin Demokrat üyelerinin paylaştığı yeni fotoğraflarda, Trump ile birlikte, eski danışmanı Steve Bannon, eski ABD Başkanı Bill Clinton, ve yüksek profilli diğer bazı isimlerin yer aldığı görüldü. Epstein'in malikanesinde çekildiği belirtilen fotoğrafların, kendisine ait e-posta adresinden elde edildiği belirtildi.

Epstein'in albümünden yeni fotoğraflar ortaya çıktı! Trump, Bill Gates, Bill Clinton...

19 ADET FOTOĞRAF BULUNDU

ABD medyasındaki haberlerde yeni paylaşılan 19 kare fotoğrafın, Epstein'in geçmişte, söz konusu kişilerle bağlantılı olduğu ve "özel ilişkiler geliştirdiğini" ortaya koyduğu değerlendirmesi yapıldı.

Epstein'in albümünden yeni fotoğraflar ortaya çıktı! Trump, Bill Gates, Bill Clinton...

Komitenin servis ettiği fotoğraflar arasında, üzerinde Başkan Trump'ın yüz çiziminin de yer aldığı ve 4,5 dolar fiyat etiketi bulunan prezervatifler de ABD medyası ve sosyal medyada gündem oldu.

Epstein'in albümünden yeni fotoğraflar ortaya çıktı! Trump, Bill Gates, Bill Clinton...

6 KADINLA BİRLİKTE POZ VERDİĞİ FOTOĞRAF DA PAYLAŞILDI

Paylaşılan diğer bir fotoğraf karesinde ise Trump, yüzleri komite tarafından sansürlenmiş altı kadınla birlikte görülüyor.

Epstein'in albümünden yeni fotoğraflar ortaya çıktı! Trump, Bill Gates, Bill Clinton...

Ne zaman, nerede ve kim tarafından çekildiği henüz bilinmeyen fotoğraflarda, Clinton, Epstein ve kız arkadaşı Ghislaine​​​​​​​ Maxwell ile birlikte görülürken, Prens Andrew, milyarder iş insanı Bill Gates ve eski Harvard Üniversitesi Rektörü Larry Summers gibi isimler de söz konusu malikanede çekilen fotoğraflarda yer alıyor.

Epstein'in albümünden yeni fotoğraflar ortaya çıktı! Trump, Bill Gates, Bill Clinton...

95 BİNDEN FAZLA FOTOĞRAF ÇEKİLDİ

Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi üyelerinden Robert Garcia, yaptığı açıklamada, Epstein'e ait mülklerden çıkan son belgelerin "Jeffrey Epstein ile vakit geçiren zengin ve güçlü erkeklerin ve binlerce kadının görüntüleri de dahil, 95 binden fazla fotoğrafı" içerdiğini belirtmişti.

Epstein'in albümünden yeni fotoğraflar ortaya çıktı! Trump, Bill Gates, Bill Clinton...
