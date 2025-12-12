Kütahya'daki özel maden ocağında facia! 5 işçi gazdan zehirlendi!

Kategoriler
Kütahya'nın Gediz ilçesinde özel maden ocağında gazdan etkilenen 5 işçi hastaneye kaldırıldı. Gökler beldesi mevkisinde özel bir işletmeye ait kömür ocağında üretim sırasında açığa çıktığı tahmin edilen karbonmonoksit gazından 5 işçi etkilendi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, maden kurtarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Ekiplerin ve maden işçilerinin çalışmasıyla 5 işçi kurtarıldı. İşçiler, ambulansla Gediz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Madencilerden 50 yaşındaki Mustafa Kalkan’ın uzun süre gaza maruz kaldığı öğrenildi.