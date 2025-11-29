Siirt'te maden işçilerini taşıyan servis devrildi: 17 kişi yaralı

Kategoriler
Siirt'te gece vardiyasından çıkan maden işçilerinin bulunduğu servis aracı kaza yaptı.
Şirvan ilçesindeki bir maden ocağında gece vardiyasından çıkan işçileri taşıyan 34 DKK 706 otobüs, sürücünün direksiyon hakimiyetimi kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 17 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.