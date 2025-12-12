Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Hogwart Legacy Epic Games’te ücretsiz nasıl oynanır? 18 Aralık'ta sona eriyor

Normal satış fiyatı 2.099 TL olan Hogwarts Legacy, Epic Games Store’da kısa süreliğine tamamen ücretsiz erişime açıldı. Harry Potter evreninin 1800’lü yıllarında geçen açık dünya aksiyon RPG oyunu, The Game Awards 2025 etkinliği sırasında duyurulan kampanya kapsamında 11 Aralık 2025 itibarıyla kullanıcıların kütüphanelerine ücretsiz olarak eklenebiliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Hogwart Legacy Epic Games’te ücretsiz nasıl oynanır? 18 Aralık'ta sona eriyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.12.2025
saat ikonu 22:19
|
GÜNCELLEME:
12.12.2025
saat ikonu 22:21

Hogwarts Legacy, ’un tatil dönemine özel kampanyası kapsamında erişime açıldı. Oyun, belirlenen süre içinde kütüphaneye eklenmesi durumunda kalıcı olarak oynanabiliyor.

Hogwart Legacy Epic Games’te ücretsiz nasıl oynanır? 18 Aralık'ta sona eriyor

HOGWART LEGACY EPİC GAMES ÜCRETSİZ NASIL OYNANIYOR?

Epic Games Store’da oyunu ücretsiz almak isteyenlerin öncelikle mağaza üzerinden kendi hesaplarıyla giriş yapması veya yeni bir hesap oluşturması gerekiyor. Ana sayfada yer alan “Free Games” bölümünden ya da arama çubuğuna “Hogwarts Legacy” yazılarak oyun sayfasına ulaşılıyor. Sayfada görünen “Yükle” butonuna tıklandığında oyun sepete ekleniyor ve ödeme ekranında fiyatın kampanya boyunca sıfır olarak görüntülendiği doğrulandıktan sonra işlem tamamlanıyor. Kullanıcı, oyunu kütüphanesine ekledikten sonra herhangi bir ek ücret ödemeden erişim sağlayabiliyor.

Hogwart Legacy Epic Games’te ücretsiz nasıl oynanır? 18 Aralık'ta sona eriyor

Oyunu oynamak için Epic Games Launcher’ın açılması, kütüphaneye eklenen Hogwarts Legacy’nin seçilmesi ve “Yükle” seçeneğine tıklanması yeterli oluyor. Kurulum başladıktan sonra kullanıcılar oyunun indirilmesini bekliyor ve yükleme işlemi tamamlandığında oyun doğrudan launcher üzerinden başlatılabiliyor. İlk açılıştan sonra grafik ayarları, kontrol seçenekleri ve dil tercihleri belirlenebiliyor.

Hogwart Legacy Epic Games’te ücretsiz nasıl oynanır? 18 Aralık'ta sona eriyor

HOGWART LEGACY NE ZAMANA KADAR ÜCRETSİZ?

Hogwarts Legacy, 11 Aralık 2025’te ücretsiz erişime açıldı ve kampanya 18 Aralık 2025 Türkiye saatiyle 19.00’a kadar devam ediyor. Bu tarihe kadar oyunu kütüphanesine ekleyen tüm kullanıcılar kampanyadan faydalanmış sayılıyor. Süre dolduktan sonra ücretsiz erişim sona eriyor fakat oyunu alanlar kalıcı olarak saklayabiliyor.

Hogwart Legacy Epic Games’te ücretsiz nasıl oynanır? 18 Aralık'ta sona eriyor

Epic Games’in tatil dönemlerine özel ücretsiz dağıtımları kapsamında sunulan bu kampanya, sınırlı süre için geçerli olacak. Kullanıcıların belirlenen son tarihe kadar işlemlerini tamamlayarak oyunu hesaplarına tanımlamaları gerekiyor. Bu tarihten sonra oyunun ücretsiz olarak kütüphaneye eklenmesi mümkün olmuyor.

Hogwart Legacy Epic Games’te ücretsiz nasıl oynanır? 18 Aralık'ta sona eriyor

HOGWART LEGACY KÜTÜPHANEDE KALICI ÜCRETSİZ Mİ?

Kampanya süresi içinde oyunu Epic Games kütüphanesine ekleyen kullanıcılar, Hogwarts Legacy’ye kalıcı olarak sahip oluyor. Epic Games’in ücretsiz oyun politikası gereği, bu tür kampanyalarda oyunu bir kez kütüphanesine ekleyenler istedikleri zaman indirip oynayabiliyor. Kampanya sona erdikten sonra da erişim herhangi bir abonelik veya ek ücret gerektirmiyor.

Hogwart Legacy Epic Games’te ücretsiz nasıl oynanır? 18 Aralık'ta sona eriyor

HOGWART LEGACY TÜRKÇE Mİ?

Hogwarts Legacy, Epic Games üzerinden indirildiğinde Türkçe altyazı desteği sunuyor. Oyun içerisinde dil ayarları ilk açılışta belirlenebiliyor ve kullanıcılar menü üzerinden istedikleri zaman dil seçeneklerini değiştirebiliyor. Türkçe altyazı desteği sayesinde hikaye, görevler ve kullanıcı arayüzü anlaşılabilir hale gelecektir.

Hogwart Legacy Epic Games’te ücretsiz nasıl oynanır? 18 Aralık'ta sona eriyor

HOGWART LEGACY SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Hogwarts Legacy’nin minimum sistem gereksinimleri şöyledir:

İŞLEMCİ: Intel Core i5-6600 (3.3Ghz) or AMD Ryzen 5 1400 (3.2Ghz)

BELLEK: 16 GB RAM

EKRAN KARTI: NVIDIA GeForce GTX 960 4GB or AMD Radeon RX 470 4GB

DİRECTX: Sürüm 12

DEPOLAMA: 85 GB kullanılabilir alan

Hogwarts Legacy önerilen sistem gereksinimleri ise şöyledir:

İŞLEMCİ: Intel Core i7-8700 (3.2Ghz) or AMD Ryzen 5 3600 (3.6 Ghz)

BELLEK: 16 GB RAM

EKRAN KARTI: NVIDIA GeForce 1080 Ti or AMD Radeon RX 5700 XT or INTEL Arc A770

DİRECTX: Sürüm 12

DEPOLAMA: 85 GB kullanılabilir alan

Hogwart Legacy Epic Games’te ücretsiz nasıl oynanır? 18 Aralık'ta sona eriyor

HOGWART LEGACY NE ZAMAN ÇIKTI?

Hogwarts Legacy, 10 Şubat 2023 tarihinde piyasaya sürüldü. Oyun, Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series X/S platformlarında yayınlandı. Geniş oyuncu kitlesine ulaşan yapım, açık dünya yapısıyla dikkat çeken bir rol yapma imkanı sunuyor.

Hogwart Legacy Epic Games’te ücretsiz nasıl oynanır? 18 Aralık'ta sona eriyor

Avalanche Software tarafından geliştirilen ve Portkey Games tarafından yayımlanan oyun, evreninin 1800’lü yıllarında geçiyor. Kullanıcılar büyü dünyasında bir öğrenciyi yönlendirerek hem ana hikayeyi hem de çok sayıda yan görevi tamamlayabiliyor.

Hogwart Legacy Epic Games’te ücretsiz nasıl oynanır? 18 Aralık'ta sona eriyor

HOGWART LEGACY KAÇ GB EPİC GAMES'TE?

Epic Games üzerinden indirilen Hogwarts Legacy yaklaşık 100 GB depolama alanına ihtiyaç duyuyor. Oyunun yüksek çözünürlüklü haritaları, karakter modelleri ve açık dünya yapısı nedeniyle geniş bir dosya boyutu bulunuyor. Bu nedenle kullanıcıların bilgisayarlarında yeterli boş alan bırakması gerekiyor.

ETİKETLER
#ücretsiz oyun
#harry potter
#epic games store
#Hogwarts Legacy
#Pc Oyunları
#Rpg
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.