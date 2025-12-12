Hogwart Legacy Epic Games’te ücretsiz nasıl oynanır? 18 Aralık'ta sona eriyor

Hogwarts Legacy, Epic Games Store’un tatil dönemine özel ücretsiz oyun kampanyası kapsamında erişime açıldı. Oyun, belirlenen süre içinde kütüphaneye eklenmesi durumunda kalıcı olarak oynanabiliyor.

HOGWART LEGACY EPİC GAMES ÜCRETSİZ NASIL OYNANIYOR?

Epic Games Store’da oyunu ücretsiz almak isteyenlerin öncelikle mağaza üzerinden kendi hesaplarıyla giriş yapması veya yeni bir hesap oluşturması gerekiyor. Ana sayfada yer alan “Free Games” bölümünden ya da arama çubuğuna “Hogwarts Legacy” yazılarak oyun sayfasına ulaşılıyor. Sayfada görünen “Yükle” butonuna tıklandığında oyun sepete ekleniyor ve ödeme ekranında fiyatın kampanya boyunca sıfır olarak görüntülendiği doğrulandıktan sonra işlem tamamlanıyor. Kullanıcı, oyunu kütüphanesine ekledikten sonra herhangi bir ek ücret ödemeden erişim sağlayabiliyor.

Oyunu oynamak için Epic Games Launcher’ın açılması, kütüphaneye eklenen Hogwarts Legacy’nin seçilmesi ve “Yükle” seçeneğine tıklanması yeterli oluyor. Kurulum başladıktan sonra kullanıcılar oyunun indirilmesini bekliyor ve yükleme işlemi tamamlandığında oyun doğrudan launcher üzerinden başlatılabiliyor. İlk açılıştan sonra grafik ayarları, kontrol seçenekleri ve dil tercihleri belirlenebiliyor.

HOGWART LEGACY NE ZAMANA KADAR ÜCRETSİZ?

Hogwarts Legacy, 11 Aralık 2025’te ücretsiz erişime açıldı ve kampanya 18 Aralık 2025 Türkiye saatiyle 19.00’a kadar devam ediyor. Bu tarihe kadar oyunu kütüphanesine ekleyen tüm kullanıcılar kampanyadan faydalanmış sayılıyor. Süre dolduktan sonra ücretsiz erişim sona eriyor fakat oyunu alanlar kalıcı olarak saklayabiliyor.

Epic Games’in tatil dönemlerine özel ücretsiz dağıtımları kapsamında sunulan bu kampanya, sınırlı süre için geçerli olacak. Kullanıcıların belirlenen son tarihe kadar işlemlerini tamamlayarak oyunu hesaplarına tanımlamaları gerekiyor. Bu tarihten sonra oyunun ücretsiz olarak kütüphaneye eklenmesi mümkün olmuyor.

HOGWART LEGACY KÜTÜPHANEDE KALICI ÜCRETSİZ Mİ?

Kampanya süresi içinde oyunu Epic Games kütüphanesine ekleyen kullanıcılar, Hogwarts Legacy’ye kalıcı olarak sahip oluyor. Epic Games’in ücretsiz oyun politikası gereği, bu tür kampanyalarda oyunu bir kez kütüphanesine ekleyenler istedikleri zaman indirip oynayabiliyor. Kampanya sona erdikten sonra da erişim herhangi bir abonelik veya ek ücret gerektirmiyor.

HOGWART LEGACY TÜRKÇE Mİ?

Hogwarts Legacy, Epic Games üzerinden indirildiğinde Türkçe altyazı desteği sunuyor. Oyun içerisinde dil ayarları ilk açılışta belirlenebiliyor ve kullanıcılar menü üzerinden istedikleri zaman dil seçeneklerini değiştirebiliyor. Türkçe altyazı desteği sayesinde hikaye, görevler ve kullanıcı arayüzü anlaşılabilir hale gelecektir.

HOGWART LEGACY SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Hogwarts Legacy’nin minimum sistem gereksinimleri şöyledir:

İŞLEMCİ: Intel Core i5-6600 (3.3Ghz) or AMD Ryzen 5 1400 (3.2Ghz)

BELLEK: 16 GB RAM

EKRAN KARTI: NVIDIA GeForce GTX 960 4GB or AMD Radeon RX 470 4GB

DİRECTX: Sürüm 12

DEPOLAMA: 85 GB kullanılabilir alan

Hogwarts Legacy önerilen sistem gereksinimleri ise şöyledir:

İŞLEMCİ: Intel Core i7-8700 (3.2Ghz) or AMD Ryzen 5 3600 (3.6 Ghz)

BELLEK: 16 GB RAM

EKRAN KARTI: NVIDIA GeForce 1080 Ti or AMD Radeon RX 5700 XT or INTEL Arc A770

DİRECTX: Sürüm 12

DEPOLAMA: 85 GB kullanılabilir alan

HOGWART LEGACY NE ZAMAN ÇIKTI?

Hogwarts Legacy, 10 Şubat 2023 tarihinde piyasaya sürüldü. Oyun, Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series X/S platformlarında yayınlandı. Geniş oyuncu kitlesine ulaşan yapım, açık dünya yapısıyla dikkat çeken bir rol yapma imkanı sunuyor.

Avalanche Software tarafından geliştirilen ve Portkey Games tarafından yayımlanan oyun, Harry Potter evreninin 1800’lü yıllarında geçiyor. Kullanıcılar büyü dünyasında bir öğrenciyi yönlendirerek hem ana hikayeyi hem de çok sayıda yan görevi tamamlayabiliyor.

HOGWART LEGACY KAÇ GB EPİC GAMES'TE?

Epic Games üzerinden indirilen Hogwarts Legacy yaklaşık 100 GB depolama alanına ihtiyaç duyuyor. Oyunun yüksek çözünürlüklü haritaları, karakter modelleri ve açık dünya yapısı nedeniyle geniş bir dosya boyutu bulunuyor. Bu nedenle kullanıcıların bilgisayarlarında yeterli boş alan bırakması gerekiyor.