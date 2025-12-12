Otobüste satırla dehşet saçtı! Saldırgan kıskıvrak yakalandı

Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi’nde sefer yapan şehir içi otobüsünde meydana gelen olayda, iki yolcu arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Bu sırada taraflardan Emirhan K., elindeki satırla otobüsü basarak tartıştığı Şükür C.’nin üzerine saldırdı. Şans eseri ciddi bir yaralanma yaşanmazken, otobüsteki yolcular büyük panik yaşadı. O anlar otobüsün güvenlik kamerasına da yansıdı.

SATIRLI SALDIRGAN YAKALANDI

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli Emirhan K.’yı adresinde yakalayarak gözaltına aldı. Saldırıda kullanılan satır da ele geçirildi. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.