Ankara toplu taşıma fiyatları ne kadar oldu? Öğrenci, tam bilet, otobüs, ankaray ve başkentray fiyatları

Ankara’da toplu ulaşıma zam geldi. Yolcu taşıma ücret tarifesinin belirlenmesine ilişkin rapor yayımlanırken oy çokluğuyla alınan kararla başkentte yolcu taşıma ücret tarifesi değişti. Ankara’da indirimli öğrenci bileti zam öncesinde 13 lira olurken indirimli aktarma ise 8 lira olarak belirlenmişti. Ankara’da 65 yaş üstü başkenkart sahipleri ise Ego Otobüs, Ankaray Metro, Özel Toplu Taşıma araçları, Özel Halk Otobüsü ve Başkentray ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanabiliyor. Peki Ankara’da Otobüs, Ankaray, Metro ve Başkentray fiyatları ne kadar zamlandı? İşte, yapılan açıklama…

ANKARA’DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Ankara’da toplu taşımaya gelen zamla birlikte 26 lira olan tam bilet ücreti, 35 liraya yükseldi. Ankara’da Ego Otobüs, Ankaray Metro, Özel Toplu Taşıma araçları, Özel Halk Otobüsü ve Başkentray toplu taşıma ücretlerine %35 oranında zam geldi. İndirimli öğrenci bileti ise 13 liradan yaklaşık 17 lira olacak. İşte, yeni toplu taşıma tarifesi;

Ankarakart/Başkentkart tam bilet: 35.00 TL

Tam aktarma: 17.00 TL

İndirimli (öğrenci) 17.00 TL

İndirimli aktarma (öğrenci) 10.00 TL

ANKARA’DA ÖĞRENCİ ABONMANI NE KADAR OLACAK?

Ankara’da toplu taşıma zammı öncesinde sınırsız biniş aylık öğrenci EGO abonman kart ücreti 350 TL olarak belirlenmişti. Yüzde 35’lik artışın ardından öğrenci abonmanı 122 lira artacak ve 472 lira olacak.

65 YAŞ ÜZERİ ÜCRETSİZ KULLANMAYA DEVAM EDECEK

65 yaşını dolduran başkentkart sahipleri EGO Otobüs, Ankaray, Metro, Ankara Kent Merkezi Özel Toplu Taşıma (ÖTA), Özel Halk Otobüsleri (ÖHO) ve Başkentray ulaşım araçlarından ücretsiz olarak yararlanmaya devam edecek.

