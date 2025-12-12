Menü Kapat
Hava Durumu
Ekonomi
 Fuat İğci

Ankara toplu taşıma fiyatları ne kadar oldu? Öğrenci, tam bilet, otobüs, ankaray ve başkentray fiyatları

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi toplantısında toplu taşımaya zam kararı çıktı. Ankara’da toplu taşıma araçlarını kullanmaya hazırlananlar ise yeni fiyatlara odaklandı. Ankara’da tam bilet fiyatı 26 lira olarak uygulanırken yaklaşık yüzde 35 oranında toplu taşımaya zam geldi. Peki Ankara’da öğrenci, tam bilet, otobüs, ankaray ve başkentray bilet fiyatları ne kadar oldu? İşte, Ankara’da toplu taşıma araçlarına gelen zammın detayları…

Ankara toplu taşıma fiyatları ne kadar oldu? Öğrenci, tam bilet, otobüs, ankaray ve başkentray fiyatları
12.12.2025
12.12.2025
saat ikonu 16:21

’da toplu ulaşıma geldi. Yolcu taşıma ücret tarifesinin belirlenmesine ilişkin rapor yayımlanırken oy çokluğuyla alınan kararla başkentte yolcu taşıma ücret tarifesi değişti. Ankara’da indirimli bileti zam öncesinde 13 lira olurken indirimli aktarma ise 8 lira olarak belirlenmişti. Ankara’da 65 yaş üstü başkenkart sahipleri ise Ego Otobüs, Ankaray Metro, Özel araçları, Özel Halk Otobüsü ve Başkentray araçlarından ücretsiz yararlanabiliyor. Peki Ankara’da Otobüs, Ankaray, Metro ve Başkentray fiyatları ne kadar zamlandı? İşte, yapılan açıklama…

ANKARA’DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Ankara’da toplu taşımaya gelen zamla birlikte 26 lira olan tam ücreti, 35 liraya yükseldi. Ankara’da Ego Otobüs, Ankaray Metro, Özel Toplu Taşıma araçları, Özel Halk Otobüsü ve Başkentray toplu taşıma ücretlerine %35 oranında zam geldi. İndirimli öğrenci bileti ise 13 liradan yaklaşık 17 lira olacak. İşte, yeni toplu taşıma tarifesi;

Ankarakart/Başkentkart tam bilet: 35.00 TL

Tam aktarma: 17.00 TL

İndirimli (öğrenci) 17.00 TL

İndirimli aktarma (öğrenci) 10.00 TL

ANKARA’DA ÖĞRENCİ ABONMANI NE KADAR OLACAK?

Ankara’da toplu taşıma zammı öncesinde sınırsız biniş aylık öğrenci EGO abonman kart ücreti 350 TL olarak belirlenmişti. Yüzde 35’lik artışın ardından öğrenci abonmanı 122 lira artacak ve 472 lira olacak.

Ankara toplu taşıma fiyatları ne kadar oldu? Öğrenci, tam bilet, otobüs, ankaray ve başkentray fiyatları

65 YAŞ ÜZERİ ÜCRETSİZ KULLANMAYA DEVAM EDECEK

65 yaşını dolduran başkentkart sahipleri EGO Otobüs, Ankaray, Metro, Ankara Kent Merkezi Özel Toplu Taşıma (ÖTA), Özel Halk Otobüsleri (ÖHO) ve Başkentray ulaşım araçlarından ücretsiz olarak yararlanmaya devam edecek.

