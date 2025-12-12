Menü Kapat
İstanbul
13°
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Kod adı Liliyar dizisinin kadrosuna Birand Tunca katıldı

Ali Balcı'nın yönetmen koltuğunda oturduğu ve başrolünde Nilsu Berfin Aktaş ile Burak Tozkoparan'ın oturduğu Kod Adı Liliyar’a Birand Tunca katıldı. Tunca dizide Koray rolüyle yer alacak.

Kod adı Liliyar dizisinin kadrosuna Birand Tunca katıldı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.12.2025
saat ikonu 16:19
|
GÜNCELLEME:
12.12.2025
saat ikonu 16:22

Kadrosunda ve gibi isimlerin yer aldığı kod adı Liliyar dizisine Diriliş Ertuğrul, Erkenci Kuş, Aşk Laftan Anlamaz gibi dizilerde rol alan Birand Tunca katılacak.

BİRAND TUNCA LİLİYAR DİZİSİNDE

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kod adı Liliyar’ın kadrosuna bir başarılı oyuncu daha katıldı. Birand Tunca dizinin güçlü oyuncu kadrosuna dahil oldu. Ali Balcı’nın yönetmen koltuğuna oturacağı dizide Tunca “Kerem” rolüyle yer alacak ve Ali’nin (Burak Tozkoparan) abisi olarak seyirci karşısına çıkacak.

Kod adı Liliyar dizisinin kadrosuna Birand Tunca katıldı

LİLİYAR DİZİSİNİN KADROSUNDA KİMLER VAR?

Dizide Nilsu Berfin Aktaş (Rosa) ve Burak Tozkoparan’a (Ali) Bahar Şahin (Beliz), Taro Emir Tekin (Koray), Erkan Can (Mürsel Baba), Hülya Avşar (Fazilet), Fikret Kuşkan (Umur), Levent Ülgen (Faik), Deniz Uğur (Hümeyra), Sarp Bozkurt (Bülent), Selin Işık (Rana), Mine Çayıroğlu (Tülin), Türkü Turan (Seray), Taha Baran Özbek (Yiğit), Aleyna Bozok (Merve), Fatih Doğan (Hayati), Eda Şölenci (Dilan), Uğur Çevik (Samet), Sibel Atasoy (Rosa anne), Hakan Eratik (Ünal Yavuz), Gonca Sarıyıldız (Seher), Özlem Başkaya (Şermin), Eftelya Bilen (Reyhan), Lara Aslan (İlyun), Koray Kadirağa (Soso), Halil İbrahim Kalaycıoğlu (Ergani) ve Timur Ölkebeş (Beyazıt) eşlik edecek.

Kod adı Liliyar dizisinin kadrosuna Birand Tunca katıldı
