Güllü'nün 42 yıllık dostu konuştu: Bunlar beni öldürecek

Yalova evinin terasından düşerek hayatını kaybeden Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında, şarkıcının kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu ve 2 kişi daha yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı ve gözaltına alındı. Güllü'nün 42 yıllık arkadaşı Çiğdem Turan katıldığı programda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

GÜLLÜ'NÜN EN YAKIN ARKADAŞI KONUŞTU: BUNKLAR BENİ ÖLDÜRECEK

Güllü'nün yakın dostu Çiğdem Turan ve eski asistanı Bedriye Karabulut konuk oldukları programda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Programda gözyaşlarını zor tutan Çiğdem Turan; "42 yıllık dostluğumuz vardı ve kardeşten öteydik. Tuğyan'ın süt annesiydim. Bir evlat anneye böyle bir şey yapabilir mi? Tuğyan, çocukluğundan beri agresif, kaosla beslenen bir çocuktu" diyerek Güllü'nün kızına öfke kustu.

Güllü'nün ölmeden önce kendisini aradığını belirten Çiğdem Turan, "Güllü, maalesef Tuğyan'ın hatalarını örtbas etti. Güllü, vefat etmeden 3 - 4 önce; "Kardeşim, sana ihtiyacım var. Bunlar beni öldürecek" dedi. Güllü, Sultan'ı sevmediğini bana söyledi. Tuğyan, maalesef doğru seçimler yapamadı ve arkadaşları onu başka bir insan yaptı. Güllü, mide ameliyatı olduktan ve geçirdiği trafik kazasından sonra ayağına platin takılmıştı. Güllü, kavgaya bile girmiyordu, korkuyordu. Kavgaların en büyük sebebi para, hayatına giren erkekler ve arkadaş çevresiydi. 20 yılın üzerinde babasız bir şekilde çocuklarını büyüttü. Namusuna leke sürdürtmedi. Güllü, Tuğyan'ın evli bir adamla ilişki yaşamasına karşı çıkardı. Tuğberk'in de bu olayda ufak da olsa bir payı var. O sabah 6'da "Annem intihar etmedi" diye bir açıklaması var. Daha kimse duymamış olayı ve bu kadar sakin ve rahat bir şekilde. Ben inanmadım açıklamasına" dedi.

Güllü'nün eski asistanı Bedriye Karabulut ise "Güllü hanımla 13 yıl birlikte çalıştık. Çocukları benim elimde büyüdü. Güllü hanımın aşırı alkollü hallerine şahit oldum. Alkole karşı bağışıklığı vardı. Evin kamera görüntülerindeki haline bakınca alkolden çok etkilendiği bir hali yok ve bence kendinde. Tuğyan ile tartışmaları kaba kuvvete dönüşüyordu. Ben aralarına giriyordum. Tuğberk'in annesinin ölüm haberini duyurduğu videoda ben de Güllü ablanın vefat ettiğine inanamadım. Albümü çıkacaktı 'reklamdır' dedim" ifadelerini kullandı.