Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Ebru Şancı havyarın fiyatını duyunca şok oldu!

Futbolcu Alpaslan ile evli olan Ebru Şancı, sosyal medya hesabından gittiği ülkede havyar fiyatlarını gösterdi. Ebru Şancı, 250 gram havyarın 280 bin TL olduğunu açıkladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.12.2025
saat ikonu 12:41
|
GÜNCELLEME:
12.12.2025
saat ikonu 12:41

Brezilya 2001 Miss Globe güzellik yarışması birinci Öztürk, 2015 yılında futbolcu Alpaslan Öztürk ile evlendi. Ebru Şancı sık sık pahalı bulduğu ürünleri hesabından paylaşıyor. Son olarak gittiği ülkedeki havyarları gösteren Şancı, "İnsan tuvalete gitmeye üzülür" dedi.

EBRU ŞANCI 250 GRAM HAVYARIN FİYATINI PAYLAŞTI

250 gram havyarın 280.000 TL olduğunu öğrenen Şancı, "Bunu yiyen insan tuvalete gitmeye üzülür" diyerek tepki gösterdi. Ünlü isim, havyarın albino balıktan yapıldığını da takipçileriyle paylaştı.

Ebru Şancı havyarın fiyatını duyunca şok oldu!

Ebru şancı geçtiğimiz günlerde de 28 adet japon çileğinin fiyatının 180 sterlin yaptığını Türk parası ile çileğin fiyatının 8.250 TL olduğunu paylaşmıştı. Çileğin fiyatına olan şaşkınlığını gizleyemeyen ünlü model Ebru Şancı, “ Nişanda çikolata yerine çilek” notu ile paylaştı.

Ebru Şancı havyarın fiyatını duyunca şok oldu!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan'ın boşanmak için mahkemeye başvurduğu iddia edildi
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Evrim Akın programdan çıkarıldı mı? Evrim Akın ile Ev Gezmesi programının adı değişti
ETİKETLER
#sosyal medya
#Lüks
#fiyatları
#ebru şancı
#Havyar
#Japon Çileği
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.