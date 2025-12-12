Ebru Şancı havyarın fiyatını duyunca şok oldu!

Brezilya 2001 Miss Globe güzellik yarışması birinci Ebru Şancı Öztürk, 2015 yılında futbolcu Alpaslan Öztürk ile evlendi. Ebru Şancı sık sık pahalı bulduğu ürünleri sosyal medya hesabından paylaşıyor. Son olarak gittiği ülkedeki havyarları gösteren Şancı, "İnsan tuvalete gitmeye üzülür" dedi.

EBRU ŞANCI 250 GRAM HAVYARIN FİYATINI PAYLAŞTI

250 gram havyarın 280.000 TL olduğunu öğrenen Şancı, "Bunu yiyen insan tuvalete gitmeye üzülür" diyerek tepki gösterdi. Ünlü isim, havyarın albino balıktan yapıldığını da takipçileriyle paylaştı.

Ebru şancı geçtiğimiz günlerde de 28 adet japon çileğinin fiyatının 180 sterlin yaptığını Türk parası ile çileğin fiyatının 8.250 TL olduğunu paylaşmıştı. Çileğin fiyatına olan şaşkınlığını gizleyemeyen ünlü model Ebru Şancı, “ Nişanda çikolata yerine çilek” notu ile paylaştı.