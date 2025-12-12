Gram altın fiyatı tarihi rekorunu kırdı! Bu rakamla birlikte ralli başladı mı?

Altın fiyatlarında kritik eşik aşıldı. Fed'in çarşamba günü faiz indirimlerinin devam edeceği sinyalini vermesinin adından ons altın fiyatı 21 Ekim'den bu yana en yüksek seviyesi olan 4300 doların üstünü gördü. Gram altın fiyatı ise buna bağlı olarak yeni bir rekora imza attı ve 5,926 liraya yükseldi.

ONS ALTIN NE KADAR?

Ons altın yüzde 0,87 oranında artışla 4313 dolara kadar çıktı. Altın fiyatı hafta başından bu yana yüzde 2,6 değer kazandı. Yıl başından bu yana artış yüzde 64'ü aştı

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın 5 bin 926 lira ile yeni zirvesini gördü. Gram altın gün içi işlemlerde yüzde 1'e yakın yükseldi.