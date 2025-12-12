Gram altın fiyatı tarihi rekorunu kırdı! Bu rakamla birlikte ralli başladı mı?

Kategoriler
Altın fiyatlarında kritik eşik aşıldı. Fed'in çarşamba günü faiz indirimlerinin devam edeceği sinyalini vermesinin adından ons altın fiyatı 21 Ekim'den bu yana en yüksek seviyesi olan 4300 doların üstünü gördü. Gram altın fiyatı ise buna bağlı olarak yeni bir rekora imza attı ve 5,926 liraya yükseldi.
Ons altın yüzde 0,87 oranında artışla 4313 dolara kadar çıktı. Altın fiyatı hafta başından bu yana yüzde 2,6 değer kazandı. Yıl başından bu yana artış yüzde 64'ü aştı
Gram altın 5 bin 926 lira ile yeni zirvesini gördü. Gram altın gün içi işlemlerde yüzde 1'e yakın yükseldi.