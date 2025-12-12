Menü Kapat
13°
 Bengü Sarıkuş

Gram altın fiyatı tarihi rekorunu kırdı! Bu rakamla birlikte ralli başladı mı?

Altın fiyatları tarihi rekorunu tazeledi ve en yüksek seviyeyi test etti. Fed’in faiz indirimlerine devam edeceği beklentisiyle değerli madenler uçuşa geçti. Ons altın 21 Ekim’den bu yana ilk kez 4300 dolar seviyesini aşarken, gram altın fiyatı ise 5,926 liraya yükseldi. İşte detaylar...

12.12.2025
12.12.2025
saat ikonu 12:37

fiyatlarında kritik eşik aşıldı. 'in çarşamba günü faiz indirimlerinin devam edeceği sinyalini vermesinin adından fiyatı 21 Ekim'den bu yana en yüksek seviyesi olan 4300 doların üstünü gördü. fiyatı ise buna bağlı olarak yeni bir rekora imza attı ve 5,926 liraya yükseldi.

Gram altın fiyatı tarihi rekorunu kırdı! Bu rakamla birlikte ralli başladı mı?

ONS ALTIN NE KADAR?

Ons altın yüzde 0,87 oranında artışla 4313 dolara kadar çıktı. Altın fiyatı hafta başından bu yana yüzde 2,6 değer kazandı. Yıl başından bu yana artış yüzde 64'ü aştı

Gram altın fiyatı tarihi rekorunu kırdı! Bu rakamla birlikte ralli başladı mı?

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın 5 bin 926 lira ile yeni zirvesini gördü. Gram altın gün içi işlemlerde yüzde 1'e yakın yükseldi.

