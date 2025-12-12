AJet yurt dışı indirimli bilet kampanyası hangi uçuşlarda geçerli? Kampanya şartları ve uçuş tarihleri

AJet yurt dışı ucuz bilet kampanyası sınırlı süre için geçerli olacak. Kampanya döneminde ecojet, flex ve premium biletler %40 indirimli olarak satışa sunulacak. Kampanyada sunulan indirime vergi ve harçlar dahil olmayacak. İndirimli biletler AJet’in resmi internet sayfasından veya mobil uygulama üzerinden satın alınabilecek. AJet yurt dışı kampanyası Avrupa’dan Orta Doğu’ya, Kuzey Afrika’dan birçok ülkeye kadar geçerli olacak. Peki AJet yurt dışı kampanyası hangi uçuşlarda olacak? İşte, kampanyanın detayları…

AJET YURT DIŞI BİLET KAMPANYASI NE ZAMAN?

AJet yurt dışı %40 indirimli bilet kampanyası bugün (12 Aralık) saat 11.00 itibariyle başladı. İndirimli biletler 12-13 Aralık tarihlerinde satışa sunulacak.

Yurt dışı indirimli bilet kampanyası 15 Ocak - 12 Mart 2026 tarihleri arasında yapılacak uçuşları kapsayacak. Kampanya, tüm yurt dışı uçuşlarda geçerli olacak. (Kuzey Kıbrıs hariç)

İndirim kampanyası sınırlı süre için geçerli olurken bilet indirimi yalnızca basic paketi ücreti ve kuralları için geçerli olacak.

AJet yurt dışı kampanyasından yararlanarak bilet almak isteyenler ise ajet.com veya Ajet’in mobil uygulaması üzerinden işlem yapabilecek.

Biletleme Tarihleri: 12-13 Aralık 2025

Uçuş Tarihleri 15 Ocak 2026 - 12 Mart 2026

AJET YURT DIŞI BİLET KAMPANYASI ŞARTLARI

Biletler %40 indirimle sunulacaktır.

Biletler Türkiye yerel saatiyle (UTC+3) 12 Aralık 2025 11:00’da satışa sunulacaktır.

15 Ocak – 12 Mart 2026 tarihleri arasındaki uçuşlar için geçerlidir.

Kampanya, tüm yurt dışı uçuşlarda geçerlidir. (Kuzey Kıbrıs hariç)

Bilet indirimi yalnızca Basic paket ücreti ve kuralları için geçerlidir.

Kampanya döneminde satın alınan EcoJet, Flex ve Premium paketler bilete ek %40 indirimle sunulacaktır.

İndirim sadece AJet tarafından gerçekleştirilen tarifeli seferlerde geçerlidir.

İndirim kampanyası sınırlı süre içinde satın alınabilir.

Kampanyada sunulan indirime vergi ve harçlar dahil değildir.

Yalnızca ajet.com ve AJet Mobil uygulamada geçerlidir.

Bu kampanya diğer kampanya ve indirimlerle birleştirilemez.

AJet, kampanya ve fırsatlar ile ilgili kural ve koşulları, tanımları ve diğer bilgileri değiştirme ve herhangi bir zamanda teklifi iptal etme hakkını saklı tutar.

AJet, kurallara aykırı olduğu tespit edilen durumlara karşı yasal işlem yapma hakkını saklı tutar.