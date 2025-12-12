Asgari ücret komisyonu ne zaman toplanacak? Kritik görüşmeye kısa süre kaldı

Tüm Türkiye'nin heyecanla beklediği asgari ücret toplantısı için bekleyiş devam ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026 yılında geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını bugün yapacak.

ASGARİ ÜCRET KOMİSYONU NE ZAMAN TOPLANACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndaki toplantıya, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun tarafları olan işçi, işveren ve hükümet temsilcileri edilirken merakla beklenen toplantı bugün 14.00'te başlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Malumunuz Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını yapacak. Komisyon çalışmalarında, işverenleri temsilen yer alan TİSK heyetinden ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum. İşçi kardeşlerimize yönelik atacağınız her olumlu adım, verimlilik, kazanç ve bereket olarak dönecektir." ifadelerini kullanmıştı.

ASGARİ ÜCRET ŞU AN NE KADAR?

Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti bir işçi için 30 bin 621 lira 48 kuruş. Bunun 26 bin 5 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 4 bin 95 lira 87 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 520 lira 11 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

ASGARİ ÜCRET ZAM ORANLARI NE KADAR?

%25 zam uygulanırsa net asgari ücretin 27.630 TL seviyesine çıkacağı tahmin ediliyor.

%27 zam öngörüsünde net asgari ücretin 28.072 TL bandına yükselmesi bekleniyor.

%29 artış senaryosunda net asgari ücretin 28.515 TL’ye ulaşacağı hesaplanıyor.

%31 zam yapılması durumunda net ücretin 28.957 TL’ye çıkacağı öngörülüyor.

%32 artış halinde net asgari ücretin 29.178 TL’ye yükselmesi bekleniyor.



%33 zam uygulanırsa net asgari ücretin 29.399 TL olarak gerçekleşeceği tahmin ediliyor.