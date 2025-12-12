Menü Kapat
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
13°
Gündem
Editor
Editor
 Baran Aksoy

TSK, Suriye'de operasyona mı hazırlanıyor? MSB'den açıklama geldi

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, geçtiğimiz hafta içerisinde TSK’nın Suriye’deki rutin faaliyetlerine ilişkin görüntüler üzerinden operasyon hazırlığı yapıldığına dair iddialara cevap verdi. Bakanlık yaptığı açıklamada, "Görüntülere yansıyan faaliyetlerimiz rutin birlik değişim faaliyetleridir" ifadelerini kullandı.

TSK, Suriye'de operasyona mı hazırlanıyor? MSB'den açıklama geldi
Millî Savunma Bakanlığı () kaynakları, gündeme ilişkin basın mensuplarının sorularını cevapladı. Terör örgütü SDG'nin ordusuna entegrasyonu konusuna değinen MSB, "Bu konudaki duruşumuzu Sayın Bakanımız dün Meclis Genel Kurulunda icra edilen bakanlığımızın bütçe görüşmelerinde açık olarak ifade etmiştir. Bunun yanında SDG terör örgütünün 10 Mart Mutabakatına rağmen Suriye ordusuna entegre olmak yerine faaliyetlerine devam etmesi Suriye’de tesis edilmeye çalışılan istikrar ve güven ortamına zarar vermeyi sürdürmektedir" dedi.

"SDG TERÖR ÖRGÜTÜNÜN ZAMAN KAZANMA ÇABALARI BOŞUNADIR"

Bazı ülkelerin eylem ve söylemleri ile terör örgütü SDG’yi entegre olmama, silah bırakmama konusunda cesaretlendirdiğinin farkında olduklarını belirten MSB, "SDG terör örgütünün 10 Mart Mutabakatı çerçevesinde, Suriye ordusuna birlik olarak değil, ferdi olarak entegre olmasını beklediğimizi daha önce de ifade ettik. SDG terör örgütünün zaman kazanma çabaları da boşunadır. Entegrasyondan başka seçenek sonuç vermeyecektir" ifadelerini kullandı.

TSK, Suriye'de operasyona mı hazırlanıyor? MSB'den açıklama geldi

TSK SURİYE'DE OPERASYONA MI HAZIRLANIYOR?

Geçtiğimiz hafta içerisinde ’nın Suriye’deki rutin faaliyetlerine ilişkin görüntüler üzerinden operasyon hazırlığı yapıldığına dair iddialarına cevap veren MSB, "Görüntülere yansıyan faaliyetlerimiz rutin birlik değişim faaliyetleridir. Burada asıl takip edilmesi gereken TSK’nın hareketliliğinden ziyade, terör örgütü SDG’nin durumu ve Suriye Ordusu’nun faaliyetleridir"

TSK, Suriye'de operasyona mı hazırlanıyor? MSB'den açıklama geldi

ABD BÜYÜKELÇİSİ TOM BARACK’IN S400 VE F-35 İLE İLGİLİ AÇIKLAMALARI

MSB'nin açıklamasının devamında şunlara değinildi:

"Ülkemizin hava savunma kabiliyetini yerli ve milli sistemlerle güçlendirmeye yönelik çalışmalarımız planlandığı şekilde sürmektedir. Son günlerde gündeme getirilen ile ilgili yeni bir gelişme bulunmamaktadır. tedariğine ilişkin ABD’li muhataplarımızla yürütülen diplomatik temas ve görüşmeler sürmekte, F-35 tedariği konusundaki yaptırım ve engellerin kaldırılması ve ülkemizin programa yeniden dâhil edilmesi için istişareler devam etmektedir. F-35 projesine yönelik sürecin, müttefiklik ruhu çerçevesinde, karşılıklı diyalog ve yapıcı istişareyle ele alınmasının iki ülke ilişkilerine olumlu katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir"

TSK, Suriye'de operasyona mı hazırlanıyor? MSB'den açıklama geldi

EUROFIGHTER TEDARİKİNDE SON DURUM

"Sayın Cumhurbaşkanımızın imza töreninde ifade ettiği gibi Birleşik Krallık’tan tedarik edilecek yeni üretim uçakların teslimatı başlayıncaya kadar ara çözüm olarak Katar ve Umman’dan 12’şer adet uçak alınması planlanmaktadır. Katar’dan alınacak uçaklar sözleşmenin imzalanmasını müteakip, Umman’dan tedarik edilecek uçaklar ise yapılması planlanan modernizasyon faaliyetlerinin ardından ülkemize getirilecektir."

