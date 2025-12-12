Araç akülerinde yeni dönem başlıyor

Araçlarda marş motorundan aydınlatmaya kadar birçok temel görev, yaklaşık 70 yıldır kurşun-asit akülerle yürütülüyor. Ancak bu aküler ağır, bakım gerektiriyor ve kendi kendine deşarj gibi nedenlerle bir aracın ömrü boyunca birkaç kez değiştirilmeleri gerekiyor. İşte Unigrid’in tanıttığı Na⁺ Fleet adlı yeni 12V akü sistemi tam da bu noktada devreye giriyor.

Şirket, sodyum-iyon hücrelerden oluşan bu akünün, araçlarda herhangi bir teknik değişikliğe ihtiyaç duyulmadan mevcut kurşun-asit akülerin yerine takılabildiğini söylüyor. Yani, alışkanlıkları bozmadan yeni bir teknolojiye geçiş mümkün.

LİTYUMA MESAFELİ DURUYOR

Unigrid’e göre lityum tabanlı aküler bazı avantajlar sunsa da, aktif pil yönetim sistemine ihtiyaç duymaları, soğuk havalarda performans kaybı yaşamaları ve motor bölmesinde yangın riski gibi ek sorunlar barındırıyor. Na⁺ Fleet ise bu riskleri azaltmayı hedefleyen bir yapı üzerine kurulmuş durumda.

10 KAT DAHA UZUN ÇEVRİM ÖMRÜ

Şirketin paylaştığı verilere göre Na⁺ Fleet hücreleri 5.000’in üzerinde kullanılabilir şarj döngüsü sunuyor. Bu rakam, benzer kurşun-asit akülerin yaklaşık 10 katı anlamına geliyor. Üstelik akü, yüzde 0 şarj seviyesinde bile sınırsız süre depolanabiliyor. Yani depolama sırasında kapasite kaybı yaşanmıyor, bakım amaçlı şarj gereksinimi de ortadan kalkıyor. Unigrid, sodyum-iyon teknolojisinin daha küçük ve hafif bataryalara imkân tanırken, aynı zamanda daha yüksek güç, daha iyi verimlilik ve çok daha uzun kullanım ömrü sunduğunu vurguluyor.

SOĞUKTA DA SICAKTA DA İDDİALI

Na⁺ Fleet sistemi, 8 ila 14,4 volt arasında çalışan bir voltaj aralığına sahip. Bu sayede aktif bir batarya yönetim sistemi olmadan, yalnızca pasif dengeleme ile çalışabiliyor ve araçlardaki mevcut alternatörlerle uyumlu kalıyor. Şirketin açıklamasına göre akü, –40°C ile 60°C arasındaki sıcaklıklarda, kurşun-asit bataryaların soğukta sağladığı marş akımının iki katından fazlasını sunabiliyor. Aşırı sıcak ya da soğuk nedeniyle yaşanan performans düşüşleri ise büyük ölçüde ortadan kalkıyor. Na⁺ Fleet platformunun temelinde yer alan NaCrO₂ kimyası da güvenlik tarafında öne çıkıyor. Bu yapı, termal kaçak riskini azaltmaya odaklanıyor. Aktif bir pil yönetim sistemine ihtiyaç duyulmaması ise tasarımı daha sade ve dayanıklı hale getiriyor.

“DÖNÜŞÜME AÇIK BÜYÜK BİR PAZAR”

Unigrid CEO’su ve kurucu ortağı Darren H. S. Tan, mevcut NCO sodyum-iyon hücrelerinin, toplam maliyet dahil olmak üzere kurşun-asit bataryaların neredeyse tüm kritik özelliklerini geride bıraktığını ifade ediyor. Tan’a göre otomotiv akü pazarı, eski bir teknolojinin hâkim olduğu ve dönüşüme açık yapısıyla sodyum-iyon piller için önemli bir stratejik fırsat barındırıyor.