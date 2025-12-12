Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

TÜİK açıkladı: Toplanan inek sütü miktarı ekimde 895 bin 834 ton oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin süt ve süt ürünleri üretimi verilerine göre Türkiye genelinde toplanan inek sütü miktarı, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,2 azalarak, 895 bin 834 ton olarak belirlendi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
TÜİK açıkladı: Toplanan inek sütü miktarı ekimde 895 bin 834 ton oldu
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
12.12.2025
saat ikonu 11:24
|
GÜNCELLEME:
12.12.2025
saat ikonu 11:24

(TÜİK), ekim ayına ilişkin süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıkladı.Buna göre, toplanan miktarı, ekimde yıllık bazda yüzde 3,2 düşüşle 895 bin 834 ton oldu. Ocak-ekim döneminde ise 2024'ün aynı dönemine göre, yüzde 0,02 gerileyerek 9 milyon 437 bin 922 tona geriledi.

TÜİK açıkladı: Toplanan inek sütü miktarı ekimde 895 bin 834 ton oldu

İçme sütü üretimi, ekimde geçen yılın aynı ayına göre, yüzde 6,4 azalışla 135 bin 746 ton olarak belirlendi. Bu yılın 10 ayında içme sütü üretimi, yıllık bazda yüzde 5,9 artışla 1 milyon 364 bin 954 tona çıktı.

TÜİK açıkladı: Toplanan inek sütü miktarı ekimde 895 bin 834 ton oldu

üretimi, Ekim 2024'e kıyasla yüzde 5,8 artarak 120 bin 623 tona çıkarken, ocak-ekim döneminde yıllık bazda yüzde 5 artışla 1 milyon 177 bin 233 tona ulaştı. İnek peyniri üretimi, ekimde yıllık bazda 0,8 artışla 71 bin 594 tona yükselirken, ocak-ekim döneminde yüzde 1,5 artışla 695 bin 679 tona çıktı.

TÜİK açıkladı: Toplanan inek sütü miktarı ekimde 895 bin 834 ton oldu

Söz konusu ayda ayran ve kefir üretim, yüzde 8,4 yükselişle 94 bin 742 tona ulaştı. Tereyağı ve sade yağ üretimi ise yüzde 0,8 azalışla 8 bin 260 ton oldu. Ocak-ekim döneminde ayran ve kefir üretimi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,8 artarak 874 bin 481 tona, tereyağı ve sade yağ üretimi yüzde 7,9 artışla 91 bin 473 tona çıktı.

TÜİK açıkladı: Toplanan inek sütü miktarı ekimde 895 bin 834 ton oldu

Eylülde 892 bin 886 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı, ekimde yüzde 0,3 artarak 895 bin 834 oldu. Aynı dönemde 138 bin 726 ton olan içme sütü üretimi, ekimde yüzde 2,1 azaldı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Merkez Bankası anketi açıklandı: İşte enflasyon, dolar, büyüme ve faiz beklentileri
Cari denge Ekim ayında 457 milyon dolar fazla verdi
ETİKETLER
#türkiye istatistik kurumu
#peynir
#yoğurt
#inek sütü
#Süt Üretimi
#İçme Sütü
#Ayran
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.