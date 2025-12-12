Menü Kapat
Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş

Merkez Bankası anketi açıklandı: İşte enflasyon, dolar, büyüme ve faiz beklentileri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılı Aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 32,20 iken, bu anket döneminde yüzde 31,17 oldu.

AA
12.12.2025
12.12.2025
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (), 2025 yılı Aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’ni yayımladı. Anket, reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 65 katılımcı tarafından yanıtlandı ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirildi.

Merkez Bankası anketi açıklandı: İşte enflasyon, dolar, büyüme ve faiz beklentileri

YILLIK ENFLASYON BEKLENTİLERİ

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 32,20 iken, bu anket döneminde yüzde 31,17 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 23,49 iken, bu anket döneminde yüzde 23,35 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 17,69 iken, bu anket döneminde yüzde 17,45 olarak gerçekleşti.

Merkez Bankası anketi açıklandı: İşte enflasyon, dolar, büyüme ve faiz beklentileri

12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

2025 yılı Aralık ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 13,66 olasılıkla yüzde 19,00 - 21,99 aralığında, yüzde 64,42 olasılıkla yüzde 22,00 - 24,99 aralığında, yüzde 18,15 olasılıkla ise yüzde 25,00 - 27,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü. Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 11,29’unun beklentilerinin yüzde 19,00 - 21,99 aralığında, yüzde 66,13’ünün beklentilerinin yüzde 22,00 - 24,99 aralığında, yüzde 16,13’ünün beklentilerinin yüzde 25,00 - 27,99 aralığında olduğu gözlendi.

Merkez Bankası anketi açıklandı: İşte enflasyon, dolar, büyüme ve faiz beklentileri

24 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

2025 yılı Aralık ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 20,16 olasılıkla yüzde 13,00 - 15,99 aralığında, yüzde 43,87 olasılıkla yüzde 16,00 - 18,99 aralığında, yüzde 17,46 olasılıkla ise yüzde 19,00 - 21,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü. Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 14,55‘inin beklentilerinin yüzde 13,00 - 15,99 aralığında, yüzde 56,36‘sının beklentilerinin yüzde 16,00 - 18,99 aralığında, yüzde 14,55‘inin beklentilerinin yüzde 19,00 - 21,99 aralığında olduğu gözlendi.

Merkez Bankası anketi açıklandı: İşte enflasyon, dolar, büyüme ve faiz beklentileri

FAİZ BEKLENTİLERİ

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 39,35 iken, bu anket döneminde yüzde 38,13 oldu. Aralık ayı Para Politikası Kurulu toplantısı için TCMB politika faiz oranı beklentisi bu anket döneminde yüzde 38,21 olarak gerçekleşti.

Merkez Bankası anketi açıklandı: İşte enflasyon, dolar, büyüme ve faiz beklentileri

DÖVİZ KURU BEKLENTİLERİ

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 43,42 TL iken, bu anket döneminde 43,06 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 50,62 TL iken, bu anket döneminde 51,08 TL olarak gerçekleşti.

Merkez Bankası anketi açıklandı: İşte enflasyon, dolar, büyüme ve faiz beklentileri

GSYH BÜYÜME BEKLENTİLERİ

Katılımcıların GSYH 2025 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,4 iken, bu anket döneminde yüzde 3,5 olarak gerçekleşti. GSYH 2026 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 3,8 iken, bu anket döneminde yüzde 3,9 olarak gerçekleşti.

