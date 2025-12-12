Asgari ücret ne kadar olacak? Emin Yılmaz canlı yayında net rakam verdi

Kategoriler
Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün 14.00’te 2026 ücretini belirlemek için ilk toplantısını yapacak. Komisyon yapısında değişiklik olmadığı için TÜRK-İŞ toplantıya katılması beklenmiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün yaptığı açıklamadan sonra komisyondan çıkacak rakam merak ediliyor.
TGRT Haber'de canlı yayına katılan Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz, canlı yayında net rakam vererek beklentisini açıkladı.
Beklentisinin hep yüzde 20–25 aralığında olduğunu ancak dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından sonra bunun yüzde 5 daha artırılacağını tahmin ettiğini belirtti.
Yılmaz "Yüzde 5’lik artış çok kritik; işçi, işveren ve Çalışma Bakanlığı tarafını doğrudan etkiliyor. Cumhurbaşkanı son dokunuşuyla kendi üzerine düşeni yaptığını söyledi. “Hükümet kanadı olarak biz sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz, işveren tarafı da üzerine düşeni yapsın” dedi. Bu açıklamaların satır aralarına bakmak gerekiyor. KOBİ’lere 3.500 lira destek, teşvik gibi iyileştirmelerden bahsedildi" dedi.
Buradaki yüzde 20–25’lik artışın yüzde 30 seviyesine taşınmasındaki kıstasın, ilk dönemde uygulanan asgari ücret desteği olduğunu ifade eden Yılmaz, " Bu yıl için destek 1.000 liraydı. Dönem sonunda sona erse de uzatılması durumunda artışın yüzde 30 seviyesine çıkabileceğini düşünüyorum" dedi.
Yılmaz asgari ücret zammının yüzde 25 olursa net ücret 27.630 lira,
Yüzde 30 olursa 28.735 lira olacağını söyledi.
"İkisi arasındaki fark tam 1.105 liraya tekabül ediyor" diyen Yılmaz, önümüzdeki dönem için de bu teşvikin uzatılması ihtimalini hatırlattı.
Türk-İş’in asgari ücret görüşmelerinde olmamasının süreci olumsuz etkileyebileceğini belirten Yılmaz, "Ancak yeter sayı en az 10 kişi. Türk-İş toplantıya katılmasa da karar çıkacak. Masaya bakıldığında çeşitli alternatifler olabilir. Işıkhan buna kulak verdi ve hükümetin temsilci sayısını 1 kişiye indirdi. Toplantının seyrine göre değişiklik yapılabileceğine ilişkin sinyaller verdi" dedi.
Yılmaz, "Yönetmeliğe göre aralık ayının ilk haftasında açıklanması gerekiyor, ancak ay sonuna kadar zamanı var. İlk toplantılarda rakam telaffuz edilmiyor; takdim ve plan–program bölümü olur. İkinci toplantıda pazarlık başlar. 3–4. toplantıda ise nihayete erecektir" diyerek süreç hakkında bilgi verdi.