Ekrem İmamoğlu bir kez daha hakim karşısında

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun, bazı soruşturmalarda görev yapan bilirkişiyi hedef göstererek yargı görevini etkilemeye teşebbüs ettiği iddiasıyla yargılandığı davanın üçüncü duruşması görüldü.

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nce Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesinin karşısındaki salonda yapılan duruşmada, 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu ile tarafların avukatları hazır bulundu.

SAVUNMASINA DEVAM EDİYOR

Duruşmaya Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ve oğlu Selim İmamoğlu da katıldı. Duruşmada İmamoğlu savunma yapıyor.